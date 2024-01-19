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UBL／甩中職落選陰霾獲打擊獎 文化大學簡子寬秀出穩健心態

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
文化大學棒球隊外野手簡子寬。文化大學棒球隊臉書
文化大學棒球隊外野手簡子寬。文化大學棒球隊臉書

大專棒球聯賽昨日於新莊棒球場正式結束，今年則由台北市立大學奪下冠軍，而本次預賽以第一名晉級的文化大學，最終無緣晉級四強，不過當家外野手簡子寬已5成打擊率拿下了打擊獎第一名，更被隊友戲稱為「5成寬」，同時他也談及本次球隊未能晉級的看法。

目前大四的簡子寬於去年中職選秀會上落選，今年有如脫胎換骨繳出打擊三圍0.520/0.606/0.660一舉奪下本次大專聯賽的打擊獎，對此他表示去年休賽季時，在打擊上下了很大的功夫：「在打擊機制上做了很多調整，並且在選球上也有做加強，能拿下這個獎項對我來說是一個肯定，讓我更有動力面對接下來的春季聯賽，甚至是今年的中職選秀。」

榮獲大專聯賽打擊獎後，簡子寬坦言，今年的中職選秀仍是他的第一目標，同他也認為球隊今年戰力相當好，無法從複賽晉級相當可惜：「球隊沒辦法晉級四強我覺得很可惜，因為我們球隊的氣氛非常好，大家的實力都很強，士氣也很高昂，但比賽就是這樣，只能繼續努力並且往前看，我也希望能在春季聯賽表現得更好，為今年的中職選秀添加更多本錢。」

520 文化大學 機制 北市

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