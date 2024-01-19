中職／徐若熙備戰新球季 目標健康投完整季、國際賽

中職味全龍隊球員徐若熙、拿莫．伊漾今天參加男錶品牌發表會，徐若熙表示，今年球季最重要就是健康投完整季，也希望再度披上國家隊戰袍，為此現在仍持續在做之前復健課表。

新生代王牌徐若熙在2022年季中接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，經過1年復健，去年8月底在一軍復出，並在台灣大賽曾繳出7局無失分好投；之後代表台灣隊參加亞洲棒球錦標賽，分別對韓國、日本繳出好投，他也曾表示希望參加今年底的世界12強棒球賽。

徐若熙今天與隊友拿莫．伊漾一起出席男錶品牌發表會，談到之前受傷的心路歷程，他表示，「運動員都會受傷，要花更多時間、精力讓自己恢復，過程其實很辛苦，復健每天都在做一樣的事情，但這不是為了別人，而是為了自己。」

徐若熙也提到，今年球季目標就是能健康投完一整季，接下來每一年也都可以健康出賽，為球隊盡一份心力。

目前正在備戰新球季，徐若熙指出，仍有持續去做之前復健課表，因為不希望接下來再受傷，只是復健課表的量變比較少。目前徐若熙的最快球速是157公里，被問到新球季是否想挑戰160公里大關，他則指出，「160是一個數字，我現在最主要是丟好每一年、每一場比賽，國家隊也希望去參加。」

去年球季結束之後，龍隊總教練葉君璋特別帶徐若熙到日職歐力士猛牛隊進修，徐若熙指出，「我感受到的是日本不會像以前講的改動作，而是小小微調讓投球更順，針對問題做修正，可以比較快知道自己問題出現在哪。」