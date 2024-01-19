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中職／Fubon Angels演唱會吸金300萬 檸檬皮鞭秀超嗨

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
Fubon Angels啦啦隊演唱會大秀才藝，檸檬性感秀。圖／富邦育樂提供
Fubon Angels啦啦隊演唱會大秀才藝，檸檬性感秀。圖／富邦育樂提供

棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels昨晚於宏匯廣場Zepp New Taipei舉行2024《 Volume Up! 》演唱會，Angels全員到齊，各自展現技能，讓粉絲們紛紛喊出：「值回票價！」周邊單日賣近3百萬元。

Fubon Angels自2017年成軍以來，首度舉辦售票公演，同時也是全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊，自4月展開場勘、前置、討論演唱會形式等，長達九個月的籌備期，過程中每位成員與幕後團隊單獨面談、討論及選曲，並各自學習才藝，每位成員們皆呈現有別於球場的一面。

演唱會中，除了以往的唱歌跳舞演出外，還將長笛、跑步機舞蹈等搬上舞台，安娜空中環表演、秀秀子與丹丹的魔術秀，檸檬更有性感皮鞭秀，驚喜不斷讓台下球迷驚呼連連。

演唱會首日吸引千名粉絲到場支持，許多粉絲們在演唱會前5個小時到場排隊，更有來自日本、香港等其他國家的球迷特地到場支持，而現場商品部在一開放入場時就湧入大批人潮。

商品部本次更推出演場會限定的Fubon Angels 女孩球卡《典藏木盒演唱會限定版》，兩日各限量販售50盒，開賣即銷售一空，眾多周邊商品同樣在短時間內被掃光，商品部在首日營收近3百萬元，創下紀錄。

為回饋給長期支持Angels的球迷，除了眾多精采表演外，Angels多次與粉絲們近距離互動，且於演出後舉辦簽名會，要讓每位球迷們滿載而歸、值回票價。今晚（19日）7點將進行演唱會第二天，門票已全數完售，將迎來滿場粉絲，期待帶給粉絲更多驚奇表演。

Fubon Angels啦啦隊演唱會大秀才藝， 安娜表演空中環。圖／富邦育樂提供
Fubon Angels啦啦隊演唱會大秀才藝， 安娜表演空中環。圖／富邦育樂提供
Fubon Angels啦啦隊演唱會大秀才藝。圖／富邦育樂提供
Fubon Angels啦啦隊演唱會大秀才藝。圖／富邦育樂提供

Fubon Angels 啦啦隊 魔術

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