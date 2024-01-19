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日職／前塞揚強投包爾引日人眾怒 韓媒分析可能會轉戰韓職

聯合新聞網／ 綜合報導
包爾。 美聯社
包爾。 美聯社

去年效力日職橫濱隊的包爾（Trevor Bauer）還未確定新東家，他日前因爭議留言遭日本網友炎上，南韓媒體《Dailian》也分析包爾轉戰韓職的可能性。

包爾在2020年縮水賽季奪下國聯塞揚獎，但隔年因捲入家暴案遭大聯盟默契封殺，今年被道奇釋出後，以400萬美元價碼，轉戰日職橫濱隊，出賽19場10勝4敗，防禦率2.76。他有意重返大聯盟，但韓媒指出，「由於他難以相處的性格，想與他簽約的球隊接近為零。」

近期有日本球迷發現，包爾在IG歡迎美軍上尉阿爾科尼斯（Ridge Alkonis）回國，但該名上尉曾在2021年於日本開車撞死2人，遭日本法院判刑2年，包爾這個行為引起眾怒。

韓媒就提到，包爾下一步可能加入韓職，然而他的身價和性格令人感到擔憂，「KBO沒有球隊能付這麼多薪水，他在各地方引起爭議的個性也不適合韓國，這些都是難以克服的問題。」

包爾

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