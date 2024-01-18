UBL／北市大力克南華奪第4冠 王宜民盼擦亮球隊招牌

大專棒球聯賽冠軍戰台北市大展現氣勢，陳英睿後援穩守率隊以8比6擊敗南華大學，奪下隊史第4冠；總教練王宜民是北體（北市大前身）校友，率隊奪冠別具意義、盼擦亮球隊招牌。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，台北市大與南華大學交手，兩隊攻勢往來，7局打完6比6戰成平手，北市大8局上有攻勢，靠著保送、黃聖凱內野安打、高飛犧牲打送回超前分，汪家毅二壘打替球隊多添1分保險分。

北市大先發投手陳冠穎投5.2局被敲6支安打，投出5次四死球保送，失掉5分（2分責失分），王為陞、陳英睿依序登板，陳英睿後援2.1局無失分，替球隊守住勝利、也拿下勝投。

北市大繼109學年度後再度奪冠、為隊史第4冠，總教練王宜民接任總教練第一年就奪冠，他坦言別具意義，王宜民是台北體院（北市大前身）88學年度奪冠班底，當時的隊友還有退役球星王建民，「我是這裡畢業的，當球員時期也拿過冠軍，校友們都很希望可以再度擦亮球隊招牌，這個冠軍意義很大。」

王宜民表示，這批球員大家都很想贏，奪冠功勞屬於選手，教練團只是把狀況最好的球員放上場，也透露在比賽開打前鼓勵球員，要當作在拍一部電影，不要是韓劇、10幾場比賽就結束，很開心球員撐到最後，這是大家一起努力的成果。

王宜民感謝學校的支持，也提到原本擔心經費問題，但校長允諾只要打入決賽經費會補足，也謝謝仰德集團的支持。

王宜民有感而發表示，能奪冠不一定要是實力最好的球隊，但一定是凝聚力最佳的球隊，這批球員的特質就是往下掉時可以很快就爬上來。

廖元宏大專棒球聯賽好表現 盼當蘭嶼中職第一人

大專棒球聯賽冠軍戰北市大擊敗南華大學奪冠，「蘭嶼王子」廖元宏攻守有功，除了是主戰捕手也是隊長，率隊奪冠直呼「難以忘懷的時刻」，今年畢業挑戰選秀，盼成蘭嶼中職第一人。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰由台北市大與南華大學交手，北市大由捕手廖元宏先發，冠軍戰有四壞保送上壘，引導投手也有功勞，總教練王宜民點名，綜合本屆大專聯賽表現，廖元宏關鍵時刻能有適時一擊表現不錯。

北市大上一次拿下大專棒球聯賽冠軍是109學年度，當時廖元宏才大一，今年成大四學長又是隊長的身分，再次跟著球隊奪冠，他直言感覺很不一樣，大一的時候有學長帶著，今年是要帶領學弟們拚，感觸特別深，可以奪冠很感動、感覺辛苦沒有白費。

廖元宏表示，其實上一屆球隊也很有機會可以奪冠，但意外跌出8強，當時算是球隊的低潮期，在那個時間點接任隊長雖然沉重，但必須扛住壓力，「我不扛要誰來扛」，帶領學弟帶心，很開心球隊可以從低潮爬起。

廖元宏直到大三都還有兼守外野，大四專職捕手，對捕手相關的能力包括帶領投手、蹲捕擋球傳球都有信心。

廖元宏去年也有參加中職選秀但沒有獲得球隊青睞，這一年用練習量強化守備，今年畢業將再挑戰選秀；廖元宏的爸爸是蘭嶼人，他笑說對於「蘭嶼王子」封號很滿意，想要挑戰成為蘭嶼中職第一人。