UBL／輔大奪季軍 當葉志仙執教38年退休禮

大專棒球聯賽季軍戰輔仁大學投打發揮，以10比0擊敗國立體大、拿下季軍，當作送給總教練葉志仙的退休禮物；葉志仙於輔大執教38年，帶隊首批球員為陳義信，也看到時代變化。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰輔仁大學與國立體大交手，輔大投手李智鈞先發6局僅被敲出1支安打，投出1次三振、4次四死球保送，無失分，好投壓制率隊搶勝，也拿下季軍戰MVP。

輔大打線發揮，團隊敲出12支安打攻勢串聯，順利搶下季軍，也是繼102學年度奪冠後，近10屆最佳成績。

昨天是輔大棒球隊總教練葉志仙65歲生日，也正式屆齡退休。葉志仙表示，這次比賽是希望在退休前最後一次帶隊可以打出最好的成績，但棒球比賽就是這樣，昨天4強很可惜，不過每天狀況不一樣，也有提醒球員棒球比賽不到結束前都不會知道結果。

葉志仙坦言正式退休心情也很複雜，回憶輔大執教38年，10年一個世代，現在跟過去已經完全不一樣。葉志仙細數到輔大帶隊的首批球員大四有黃煚隆、陳義信，大三球員王光輝，大二球員陳威成等人，現在時代已經不一樣了，有很多變化，對棒球的認知也不同了。

葉志仙表示，正式退休當然會捨不得，但總是要接棒，短時間內不會完全離開球隊，還是會協助球隊，只是任務不一樣，退休之後做的事情差不多，開玩笑說唯一的不同可能就是沒有薪水了。

大專棒球聯賽輔大奪季軍 自主性與醫院合作成特色

大專棒球聯賽季軍戰輔仁大學投打發揮，李智鈞先發6局無失分好投壓制，率隊以10比0擊敗國立體大；輔大近年維持好成績，教練周德賢點出球員自主性，還有球隊與醫院運動傷害防護團隊配合特色。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰輔仁大學與國立體大交手，輔大投手李智鈞先發6局僅被敲出1支安打，投出1次三振、4次四死球保送，無失分，好投壓制率隊搶勝，也拿下季軍戰MVP。

李智鈞本屆預賽也曾對國體先發，但7局失4分（3分責失分）吞敗。輔大教練周德賢表示，李智鈞今天狀況比較好，二縫線速球、變速球的效果好，加上滿適應今天主審的好球帶，可以有效製造滾地球出局，他本來就是滾地球型的投手，今天剛好有發揮。

輔大近年打出不錯成績，大專棒球聯賽（公開一級）連4屆闖進8強，今年是繼102學年度奪冠後，近10屆最佳成績；除了感謝台灣運彩的贊助，周德賢也表示，球隊還是在意球員的學業，所以有計畫性的安排訓練，讓球員可以針對個別狀況自主性安排訓練課表。

周德賢也感謝輔大醫院的支援，直言學校球隊的招生特色就是與醫院運動傷害防護的配合，只要球員身體有狀況就會到醫院診斷，得到復健處方，再到訓練中心復健，這也是目前各大專球隊少見的特色。