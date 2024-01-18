快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

中職／接台鋼雄鷹二軍守備教練 國體大教頭邱俊文掙扎及不捨

中央社／ 新北18日電
國立體育大學棒球隊總教練邱俊文（圖）18日率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任中華職棒台鋼雄鷹隊二軍內野守備教練。中央社
國立體育大學棒球隊總教練邱俊文（圖）18日率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任中華職棒台鋼雄鷹隊二軍內野守備教練。中央社

國立體大棒球隊總教練邱俊文今天率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任台鋼雄鷹二軍內野守備教練；邱俊文坦言有掙扎也有不捨，但轉念勉勵球員：「我先去（職棒）等你們跟上。」

邱俊文球員時期曾效力中職中信鯨隊，結束職棒球員生涯後也曾待過業餘成棒隊，之後開始執教生涯，帶過少棒、青棒隊，2019年至國立體大棒球隊擔任教練，110學年度接下總教練職務率隊打大專棒球聯賽（公開一級），也在當年度率隊奪冠。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）決賽今天在新莊棒球場舉行，國體與輔仁大學打季軍戰，也是邱俊文執教國體最後一戰。邱俊文賽前接受中央社記者訪問坦言，今天率隊比賽心情很不一樣，也滿複雜的，但還是要把分內的事情做好。

談起做出決定要接下中職台鋼雄鷹隊二軍內野守備教練職務的過程，邱俊文表示，雄鷹隊領隊劉東洋和教練團有討論，希望找一個教練協助球隊訓練，也肯定自己的執教評價，通完電話後，就馬上跟國體教練龔榮堂討論。

邱俊文回顧近年的經歷直言都是學習，謝謝龔榮堂給機會讓他到國體，不僅是教學生涯，在學術方面也完成碩士學位，到大學隊有感要更精進才能有競爭力，把學術上所學轉換到技術上的教學。

思考了約2週，邱俊文表示，包括龔榮堂和很多前輩，以及老婆都有鼓勵和建議，人生本來就有不同階段，最後決定接下雄鷹隊二軍內野守備教練職務，「這是學習、也是挑戰，無論結果好壞」。

邱俊文明白職棒環境競爭，就看能力可以生存多久，即便以後不能持續待在職業隊，如果有機會再回大學隊，也能帶著更明確的方向給學生，讓他們知道職棒需要什麼條件和能力的選手。

邱俊文坦言心中不捨國體這些學生，一路看著球員成長，但也提到下一個階段大家目標都是要往上（職棒），會跟球員們說：「我先去（職棒）等你們跟上。」

棒球 台鋼雄鷹 中職

延伸閱讀

中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中職／台鋼雄鷹主場選澄清湖 地方設捷運運動園區以待

中職／洪總欽點王柏融接雄鷹初代目隊長 陳正毅當副隊長

中職／自行培訓簽下張奕 雄鷹選秀鎖定旅外即戰力

相關新聞

中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應...

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任...

中職／樂天桃猿確定續約威能帝 與邦威接觸中

樂天桃猿隊確定與威能帝完成續約，他也透過影片表達重返猿隊的喜悅，接下來預計2月抵台加入春訓，至於今天傳出的前富邦悍將邦威...

中職／接台鋼雄鷹二軍守備教練 國體大教頭邱俊文掙扎及不捨

國立體大棒球隊總教練邱俊文今天率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任台鋼雄鷹二軍內野守備教練；邱俊文坦言有掙扎也有不...

中職／態度被洪總看見 陳正毅扛副隊長有第一人責任

台鋼雄鷹隊今年升上一軍，王柏融扛起隊長帶領球員向前衝，副隊長陳正毅的名字則出乎外界預料，陳正毅也很意外：「怎麼會是我？」...

中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中職台鋼雄鷹隊成軍，高雄市長陳其邁強調，市府會力挺台鋼，一定挺到讓台鋼有感覺，也與啦啦隊跳應援曲，慢半拍動作逗趣引發討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。