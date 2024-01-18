中職／接台鋼雄鷹二軍守備教練 國體大教頭邱俊文掙扎及不捨

國立體大棒球隊總教練邱俊文今天率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任台鋼雄鷹二軍內野守備教練；邱俊文坦言有掙扎也有不捨，但轉念勉勵球員：「我先去（職棒）等你們跟上。」

邱俊文球員時期曾效力中職中信鯨隊，結束職棒球員生涯後也曾待過業餘成棒隊，之後開始執教生涯，帶過少棒、青棒隊，2019年至國立體大棒球隊擔任教練，110學年度接下總教練職務率隊打大專棒球聯賽（公開一級），也在當年度率隊奪冠。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）決賽今天在新莊棒球場舉行，國體與輔仁大學打季軍戰，也是邱俊文執教國體最後一戰。邱俊文賽前接受中央社記者訪問坦言，今天率隊比賽心情很不一樣，也滿複雜的，但還是要把分內的事情做好。

談起做出決定要接下中職台鋼雄鷹隊二軍內野守備教練職務的過程，邱俊文表示，雄鷹隊領隊劉東洋和教練團有討論，希望找一個教練協助球隊訓練，也肯定自己的執教評價，通完電話後，就馬上跟國體教練龔榮堂討論。

邱俊文回顧近年的經歷直言都是學習，謝謝龔榮堂給機會讓他到國體，不僅是教學生涯，在學術方面也完成碩士學位，到大學隊有感要更精進才能有競爭力，把學術上所學轉換到技術上的教學。

思考了約2週，邱俊文表示，包括龔榮堂和很多前輩，以及老婆都有鼓勵和建議，人生本來就有不同階段，最後決定接下雄鷹隊二軍內野守備教練職務，「這是學習、也是挑戰，無論結果好壞」。

邱俊文明白職棒環境競爭，就看能力可以生存多久，即便以後不能持續待在職業隊，如果有機會再回大學隊，也能帶著更明確的方向給學生，讓他們知道職棒需要什麼條件和能力的選手。

邱俊文坦言心中不捨國體這些學生，一路看著球員成長，但也提到下一個階段大家目標都是要往上（職棒），會跟球員們說：「我先去（職棒）等你們跟上。」