快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／台鋼雄鷹主場選澄清湖 地方設捷運運動園區以待

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
澄清湖棒球場。記者徐如宜／攝影
澄清湖棒球場。記者徐如宜／攝影

台鋼雄鷹昨舉行「I'm IN! 飛向一軍」成軍記者會，以澄清湖棒球場當主場。市長陳其邁今天表示，澄清湖棒球場整建進度正如期如質進行中，交通方面希望捷運黃線盡速完工。運發局長侯尊堯表示，「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」也在營建署審核中，有助地方發展。

台鋼雄鷹以澄清湖棒球場作為主場，陳其邁表示，希望捷運黃線能夠盡速完工，因為美國的大聯盟很多球場，捷運還是最主要的運輸工具。過去縣市未合併時是規畫在鳥松，交通問題確實是一個比較大的問題，但因澄清湖球場行之多年，市府也都在用接駁公車跟幾個主要的交通節點，像衛武營、高鐵站等，方便球迷可來觀賞棒球，所以短期方案還是以公車、大眾運輸為主。

陳其邁說，捷運黃線是未來澄清湖棒球場最主要的交通動線，配合捷運的聯合開發案，希望未來在澄清湖球場除了看棒球之外，也能有更多其他商業、公共服務的功能。對於包括鳥松、捷運沿線開發，都會有很大的幫助，也能夠讓球迷有更多不同的、除了棒球以外的選擇。

澄清湖棒球場。本報資料照片
澄清湖棒球場。本報資料照片

陳其邁表示，澄清湖棒球場的整建進度正如期如質在做，市府一方面跟中職，二方面也跟球團，就整個場地的整治務必做到讓球員很安心、安全打球，周遭一些屬於觀眾區的包括椅子或其他服務設施以外，也會同步做好，來服務球迷。

運發局長侯尊堯表示，台鋼雄鷹4月5日有比賽，澄清湖棒球場整建3月中下旬就會完工驗收，目前整修重點包括球員休息室、觀眾看台、記者室、入口大廳等。交通問題會加開接駁車，中程目標為捷運黃線。「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」也在營建署審核中，將帶動周邊發展。

高雄市議員邱俊憲表示，澄清湖棒球場有一軍職棒球隊進駐，對發來發展是一契機。市府已向內政部都市計畫委員會報告「高雄捷運黃線Y3站與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案」，地方擔心防洪治水的問題，希望能提出更妥善的規畫。市府把握時機，塑造澄清湖棒球場的重生與亮點，將此處活化使用。

棒球 台鋼雄鷹 中職

延伸閱讀

高雄開箱龍年春聯斗方 開運小紅包20日三鳳中街首發

影／賴清德退出新潮流 親英系陳其邁：我是支持的

高市議會委員會抽籤藍爆怒 陳其邁：議事運作尊重議會

中職／雄鷹成軍陳其邁喊圓夢 蔡其昌妙語變謝票行程

相關新聞

中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應...

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任...

中職／樂天桃猿確定續約威能帝 與邦威接觸中

樂天桃猿隊確定與威能帝完成續約，他也透過影片表達重返猿隊的喜悅，接下來預計2月抵台加入春訓，至於今天傳出的前富邦悍將邦威...

中職／接台鋼雄鷹二軍守備教練 國體大教頭邱俊文掙扎及不捨

國立體大棒球隊總教練邱俊文今天率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任台鋼雄鷹二軍內野守備教練；邱俊文坦言有掙扎也有不...

中職／態度被洪總看見 陳正毅扛副隊長有第一人責任

台鋼雄鷹隊今年升上一軍，王柏融扛起隊長帶領球員向前衝，副隊長陳正毅的名字則出乎外界預料，陳正毅也很意外：「怎麼會是我？」...

中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中職台鋼雄鷹隊成軍，高雄市長陳其邁強調，市府會力挺台鋼，一定挺到讓台鋼有感覺，也與啦啦隊跳應援曲，慢半拍動作逗趣引發討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。