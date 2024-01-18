中職／台鋼雄鷹主場選澄清湖 地方設捷運運動園區以待

台鋼雄鷹昨舉行「I'm IN! 飛向一軍」成軍記者會，以澄清湖棒球場當主場。市長陳其邁今天表示，澄清湖棒球場整建進度正如期如質進行中，交通方面希望捷運黃線盡速完工。運發局長侯尊堯表示，「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」也在營建署審核中，有助地方發展。

台鋼雄鷹以澄清湖棒球場作為主場，陳其邁表示，希望捷運黃線能夠盡速完工，因為美國的大聯盟很多球場，捷運還是最主要的運輸工具。過去縣市未合併時是規畫在鳥松，交通問題確實是一個比較大的問題，但因澄清湖球場行之多年，市府也都在用接駁公車跟幾個主要的交通節點，像衛武營、高鐵站等，方便球迷可來觀賞棒球，所以短期方案還是以公車、大眾運輸為主。

陳其邁說，捷運黃線是未來澄清湖棒球場最主要的交通動線，配合捷運的聯合開發案，希望未來在澄清湖球場除了看棒球之外，也能有更多其他商業、公共服務的功能。對於包括鳥松、捷運沿線開發，都會有很大的幫助，也能夠讓球迷有更多不同的、除了棒球以外的選擇。

澄清湖棒球場。本報資料照片

陳其邁表示，澄清湖棒球場的整建進度正如期如質在做，市府一方面跟中職，二方面也跟球團，就整個場地的整治務必做到讓球員很安心、安全打球，周遭一些屬於觀眾區的包括椅子或其他服務設施以外，也會同步做好，來服務球迷。

運發局長侯尊堯表示，台鋼雄鷹4月5日有比賽，澄清湖棒球場整建3月中下旬就會完工驗收，目前整修重點包括球員休息室、觀眾看台、記者室、入口大廳等。交通問題會加開接駁車，中程目標為捷運黃線。「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」也在營建署審核中，將帶動周邊發展。

高雄市議員邱俊憲表示，澄清湖棒球場有一軍職棒球隊進駐，對發來發展是一契機。市府已向內政部都市計畫委員會報告「高雄捷運黃線Y3站與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案」，地方擔心防洪治水的問題，希望能提出更妥善的規畫。市府把握時機，塑造澄清湖棒球場的重生與亮點，將此處活化使用。