快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊今天在高雄青埔棒球場展開春訓，王柏融在外野練習。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹隊今天在高雄青埔棒球場展開春訓，王柏融在外野練習。記者蘇志畬／攝影

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任的時候，王柏融聽到嚇一跳，但也準備好擔任橋梁。

雄鷹今天在高雄青埔棒球場展開春訓，洪一中宣布由王柏融擔任隊長、陳正毅副隊長，洪總表示，選擇王柏融，是希望球隊能變更強，陳正毅則是自我要求很高，無論隊長、副隊長，都要以身作則。

在洪總來看，王柏融過去在中職一路順暢，到了日職也有了很好的經驗，讓他想法更加成熟，「有過顛峰，也到過谷底，會使人成長，由他來帶領球隊，我放心。」

被指派隊長任務則讓王柏融坦言嚇到，「因為還有很多學長，他選擇了我，就是全力做好這個角色，擔任教練選手之間的橋梁。」上一次當隊長已經是高中時期，「工作大同小異，就是帶領學弟。」王柏融有信心能在春訓結束前，記住年輕隊友們的名字。

洪總也加碼透露，自己加入台鋼之後，就有找王柏融過來的想法，「一直在想，但是沒有方法成真。」不料隨著選秀會挑中林子偉後，方法浮現，「遇到有機會，就盡力促成，很多事還是要講緣分。」洪總夢想成真，而雄鷹也多了招牌球員與新任隊長。

王柏融 台鋼雄鷹 洪一中

延伸閱讀

中職／洪總欽點王柏融接雄鷹初代目隊長 陳正毅當副隊長

中職／藍寅倫盼再創高峰 王柏融給後輩建言：接受失敗

中職／雄鷹成軍王柏融穿新衣掀歡呼 郭俊麟也沒缺席

中職／王柏融之前還有4人挑戰百轟 詹子賢可望率先達陣

相關新聞

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任...

中職／洪總欽點王柏融接雄鷹初代目隊長 陳正毅當副隊長

台鋼雄鷹隊成軍後第一天，一早就在高雄青埔國慶球場展開春訓，同時也宣布這支新軍的初代隊長人選，就是自日職歸巢的「大王」王柏...

中職／台鋼雄鷹霸氣成軍備戰一軍賽季 洪總盼獲球迷認同

經過二軍一年蟄伏，台鋼雄鷹隊今年準備衝上雲霄，帶著二軍、冬盟兩座冠軍，迎接中職第一個賽季，昨晚在高雄展覽館舉辦成軍記者會...

中職／藍寅倫盼再創高峰 王柏融給後輩建言：接受失敗

「大王」王柏融今天穿上台鋼雄鷹9號球衣亮相，在成軍儀式上還擔任示範模特，他表示，大家都說這件新球衣比去年好看，也對後輩給...

中職／自行培訓簽下張奕 雄鷹選秀鎖定旅外即戰力

台鋼雄鷹今年起升上中職一軍戰場，今天成軍記者會上，董事長王炯棻意外「暴雷」，今年選秀可能找旅外戰力，領隊劉東洋以邏輯思考...

中職／雄鷹成軍王柏融穿新衣掀歡呼 郭俊麟也沒缺席

台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者會，2024年主客場新球衣、吉祥物「TAKAO」本尊一一現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。