中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任的時候，王柏融聽到嚇一跳，但也準備好擔任橋梁。

雄鷹今天在高雄青埔棒球場展開春訓，洪一中宣布由王柏融擔任隊長、陳正毅副隊長，洪總表示，選擇王柏融，是希望球隊能變更強，陳正毅則是自我要求很高，無論隊長、副隊長，都要以身作則。

在洪總來看，王柏融過去在中職一路順暢，到了日職也有了很好的經驗，讓他想法更加成熟，「有過顛峰，也到過谷底，會使人成長，由他來帶領球隊，我放心。」

被指派隊長任務則讓王柏融坦言嚇到，「因為還有很多學長，他選擇了我，就是全力做好這個角色，擔任教練選手之間的橋梁。」上一次當隊長已經是高中時期，「工作大同小異，就是帶領學弟。」王柏融有信心能在春訓結束前，記住年輕隊友們的名字。

洪總也加碼透露，自己加入台鋼之後，就有找王柏融過來的想法，「一直在想，但是沒有方法成真。」不料隨著選秀會挑中林子偉後，方法浮現，「遇到有機會，就盡力促成，很多事還是要講緣分。」洪總夢想成真，而雄鷹也多了招牌球員與新任隊長。