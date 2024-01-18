快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中央社／ 高雄18日電
高雄市長陳其邁18日主持「開箱高雄市龍年新春小物」記者會，被問到跳「王柏融應援曲」心得時說，跳舞是被助理陷害的，自己沒有跳舞細胞，不曉得那舞那麼複雜。 中央社
高雄市長陳其邁18日主持「開箱高雄市龍年新春小物」記者會，被問到跳「王柏融應援曲」心得時說，跳舞是被助理陷害的，自己沒有跳舞細胞，不曉得那舞那麼複雜。 中央社

中職台鋼雄鷹隊成軍，高雄市長陳其邁強調，市府會力挺台鋼，一定挺到讓台鋼有感覺，也與啦啦隊跳應援曲，慢半拍動作逗趣引發討論；陳其邁今天笑說，自己沒跳舞細胞，「跳舞難看是致命傷」。

台鋼雄鷹昨天舉行成軍記者會，陳其邁與啦啦隊應援總監韓國「最強外掛」安芝儇、表演總監「清純精靈」朴旻曙一起跳「王柏融應援曲」，影片中陳其邁動作慢半拍、不協調，相當逗趣。

影片上網後，網友笑稱「市長笑容一樣甜」、「巡迴演唱後下個目標是唱跳歌手」、「市長還是繼續唱歌好了」；陳其邁也留言回應「當啦啦隊真的不容易」、「再拚一下」。

影片昨天晚上架社群媒體Instagram，目前已超過18萬次收看，台鋼雄鷹隊長王柏融、安芝儇與朴旻曙都轉發限時動態，邀請球迷一同觀賞。

陳其邁今天主持「開箱高雄市龍年新春小物」記者會，被問到跳舞心得，陳其邁說，跳舞是被助理陷害的，自己沒有跳舞細胞，不曉得那舞那麼複雜，「真的是糟糕，唱歌難聽便罷，跳舞難看是致命傷」。

另外，媒體也關心台鋼雄鷹主場澄清湖棒球場整建進度，陳其邁說，澄清湖整體進度如期如質，場地整治會做到讓球員很安心、安全打球，也會同步提供球迷服務，包括椅子等服務措施；短期將以公車接駁，包括衛武營、高鐵等重要節點，長期則希望捷運黃線盡速完工。

市府表示，迎接職棒第6隊「台鋼雄鷹」成軍，4月高雄主場開幕戰即將開打，高雄從球隊到市長通通動起來，陳其邁用啦啦隊應援曲邀請大家一起為台鋼雄鷹加油，要當台鋼最佳後援啦啦隊。

台鋼雄鷹 啦啦隊 王柏融

延伸閱讀

高雄開箱龍年春聯斗方 開運小紅包20日三鳳中街首發

影／賴清德退出新潮流 親英系陳其邁：我是支持的

高市議會委員會抽籤藍爆怒 陳其邁：議事運作尊重議會

中職／雄鷹成軍陳其邁喊圓夢 蔡其昌妙語變謝票行程

相關新聞

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任...

中職／樂天桃猿確定續約威能帝 與邦威接觸中

樂天桃猿隊確定與威能帝完成續約，他也透過影片表達重返猿隊的喜悅，接下來預計2月抵台加入春訓，至於今天傳出的前富邦悍將邦威...

中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應...

中職／態度被洪總看見 陳正毅扛副隊長有第一人責任

台鋼雄鷹隊今年升上一軍，王柏融扛起隊長帶領球員向前衝，副隊長陳正毅的名字則出乎外界預料，陳正毅也很意外：「怎麼會是我？」...

中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中職台鋼雄鷹隊成軍，高雄市長陳其邁強調，市府會力挺台鋼，一定挺到讓台鋼有感覺，也與啦啦隊跳應援曲，慢半拍動作逗趣引發討論...

中職／台鋼雄鷹主場選澄清湖 地方設捷運運動園區以待

台鋼雄鷹昨舉行「I'm IN! 飛向一軍」成軍記者會，以澄清湖棒球場當主場。市長陳其邁今天表示，澄清湖棒球場整建進度正如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。