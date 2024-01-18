中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中職台鋼雄鷹隊成軍，高雄市長陳其邁強調，市府會力挺台鋼，一定挺到讓台鋼有感覺，也與啦啦隊跳應援曲，慢半拍動作逗趣引發討論；陳其邁今天笑說，自己沒跳舞細胞，「跳舞難看是致命傷」。

台鋼雄鷹昨天舉行成軍記者會，陳其邁與啦啦隊應援總監韓國「最強外掛」安芝儇、表演總監「清純精靈」朴旻曙一起跳「王柏融應援曲」，影片中陳其邁動作慢半拍、不協調，相當逗趣。

影片上網後，網友笑稱「市長笑容一樣甜」、「巡迴演唱後下個目標是唱跳歌手」、「市長還是繼續唱歌好了」；陳其邁也留言回應「當啦啦隊真的不容易」、「再拚一下」。

影片昨天晚上架社群媒體Instagram，目前已超過18萬次收看，台鋼雄鷹隊長王柏融、安芝儇與朴旻曙都轉發限時動態，邀請球迷一同觀賞。

陳其邁今天主持「開箱高雄市龍年新春小物」記者會，被問到跳舞心得，陳其邁說，跳舞是被助理陷害的，自己沒有跳舞細胞，不曉得那舞那麼複雜，「真的是糟糕，唱歌難聽便罷，跳舞難看是致命傷」。

另外，媒體也關心台鋼雄鷹主場澄清湖棒球場整建進度，陳其邁說，澄清湖整體進度如期如質，場地整治會做到讓球員很安心、安全打球，也會同步提供球迷服務，包括椅子等服務措施；短期將以公車接駁，包括衛武營、高鐵等重要節點，長期則希望捷運黃線盡速完工。

市府表示，迎接職棒第6隊「台鋼雄鷹」成軍，4月高雄主場開幕戰即將開打，高雄從球隊到市長通通動起來，陳其邁用啦啦隊應援曲邀請大家一起為台鋼雄鷹加油，要當台鋼最佳後援啦啦隊。