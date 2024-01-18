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中職／洪總欽點王柏融接雄鷹初代目隊長 陳正毅當副隊長
台鋼雄鷹隊成軍後第一天，一早就在高雄青埔國慶球場展開春訓，同時也宣布這支新軍的初代隊長人選，就是自日職歸巢的「大王」王柏融，同時由23歲的投手陳正毅擔任副隊長。
雄鷹隊球員今天早上7：30就到球場集合，8：10全隊拜拜祈福後，就開始熱身，以跑步6圈開啟一天訓練，球員紛紛說「春訓的感覺回來了」。
而總教練洪一中也宣布，雄鷹今年球季的隊長就是王柏融、副隊長陳正毅，洪總昨日受訪時表示，隊長、副隊長選擇一投、一野，考量是訓練會分開，隊長的角色一定是要帶動大家，雖然是橋梁的任務，但好的球隊，不需要橋梁，教練、球員間可以好好溝通。
王柏融去年結束5年旅日生涯，返台與台鋼雄鷹簽下3年3600萬元合約，資歷足以擔綱隊長任務，而陳正毅則是2022年台鋼第一次選秀會加入的創隊成員。
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