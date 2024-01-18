中職／雄鷹霸氣成軍 備戰一軍賽季

經過二軍一年蟄伏，台鋼雄鷹隊今年準備衝上雲霄，帶著二軍、冬盟兩座冠軍，迎接中職第一個賽季，昨晚在高雄展覽館舉辦成軍記者會，窗外還有無人機擺陣，高規格展現競爭氣勢，總教練洪一中說，希望獲球迷認同。

雄鷹全隊在記者會上穿上全新球衣一字排開，展現今年要升上一軍翱翔氣勢，吉祥物TAKAO本尊現身，教練團成員也一併揭曉。洪一中表示：「新球隊剛成軍大家一定重視，但未來還要多努力，希望能從高雄打向世界。」

洪總口中的打向世界未必是雄鷹，而是期待高雄有座國際級球場，能舉辦經典賽、12強等一級賽事，高雄出現過四支職棒球隊，高屏雷公、La New熊、義大犀牛加上現今雄鷹隊，洪總除了義大都待過，深知高雄球迷經營難度，「我們要很努力。」

雄鷹今年球季主場約一半安排在澄清湖棒球場，目前仍在整修中，領隊劉東洋表示，4月5日的主場開幕戰，高雄市政府會朝這方向努力，也會安排場次在東部、台北大巨蛋。