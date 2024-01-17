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中職／雄鷹成軍王柏融穿新衣掀歡呼 郭俊麟也沒缺席

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中華職棒第六隊，台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者。記者劉學聖／攝影
中華職棒第六隊，台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者會，2024年主客場新球衣、吉祥物「TAKAO」本尊一一現身，球員們壓軸登場，王柏融掀起第一波歡呼聲，總教練洪一中扛起雄鷹大旗，再掀起熱潮。

雄鷹成軍記者會氣勢恢弘，中職會長蔡其昌、高雄市市長陳其邁以及台鋼雄鷹董事長王炯棻都到場出席，Wing Star啦啦隊熱力應援開場，接著由王柏融、曾子祐穿著主場球衣亮相，陳柏清、黃劼希演示客場球衣。

接著台鋼一、二軍球員陸續出場，接受球迷歡呼，有趣的是還有隱藏嘉賓，郭俊麟雖然在擴編選秀後被交易，但台鋼仍放上他的形象照，感謝他的短暫加入，未來也會送上專屬球衣致謝。

曾在一軍出賽的王溢正、藍寅倫、陳文杰等人出場時，球迷歡呼聲不小，壓軸上場的「大王」王柏融引起現場最大掌聲。

接著揭曉教練團成員，原本懸缺的二軍總教練職務，確定由原統籌教練林振賢接任，一軍首席教練鄧蒔陽兼任內野守備教練，路易士續任一軍打擊教練，横田久則則是投手統籌教練，總教練洪一中則是壓軸登場，以沙畫重現「跨欄」場景。

中華職棒第六隊，台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者。記者劉學聖／攝影
中華職棒第六隊，台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者。記者劉學聖／攝影
中華職棒第六隊，台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者。記者劉學聖／攝影
中華職棒第六隊，台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹 王柏融 洪一中 中職

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