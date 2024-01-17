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中職／王溢正收先發令 體重掉7公斤很擔憂

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
38歲的王溢正去年在二軍總冠軍賽化身終結者，不過今年球季，總教練洪一中委以先發任務，王溢正表示，既然洪總說了，自己就是好好準備。圖／台鋼雄鷹隊提供
38歲的王溢正去年在二軍總冠軍賽化身終結者，不過今年球季，總教練洪一中委以先發任務，王溢正表示，既然洪總說了，自己就是好好準備。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉辦成軍記者會，球員到齊參加，「姊姊」王溢正收到洪總發出的「先發令」，期待身體好好聽話，但體重吃不回來讓他很擔憂。

38歲的王溢正去年在二軍總冠軍賽化身終結者，不過今年球季，總教練洪一中委以先發任務，王溢正表示，既然洪總說了，自己就是好好準備，「比較擔心體力，高雄比較熱，我那時候8月來嚇到，打中午打到差點中風。」

雄鷹今年有一半主場排在澄清湖，但預計少數場次排在大巨蛋，王溢正當然有期待，在台灣第一顆巨蛋登板，他數了一數，過去在日職曾跟隨球隊到東京、福岡、大阪、札幌，沒登板也在場上訓練過，「想知道跟日本有沒有差。」

以新身分重返一軍，王溢正表示，自己心情沒什麼差，「都待退之人了，北風北，就看身體聽不聽話，身體不好的時候，負面感覺會多一點，現在感覺比去年好。」

只不過加入台鋼後，王溢正瘦了7公斤，「回北部跟（陳）冠宇一起吃飯，都吃不回來。」語出令現場女性記者羨慕不已，但王溢正卻露出憂慮神情，「我是運動員耶。」

到了台鋼後，王溢正也不掩「大姐頭」本色，帶領年輕球員向前衝，他表示，會看球員個性去調整，「不能前輩氣太重，怕反彈，這個角色不好幹。」他自己還是注重球員禮儀，「如果太難帶，我會變機車一點，目前還掌握得住。」

王溢正 台鋼雄鷹 洪一中

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