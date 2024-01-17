中職／雄鷹主場一半澄清湖也考慮大巨蛋 洪總有想法

台鋼雄鷹隊今年將迎接隊史第一個中職一軍賽季，今天在高雄展覽館舉辦成軍記者會，新球季主場預計一半放在澄清湖棒球場，也考慮東部、台北大巨蛋安排場次，

雄鷹是高雄第四支職棒球隊，前有高屏雷公、LaNew熊、義大犀牛，雄鷹找來名教頭洪一中領軍，他曾是雷公球員、LaNew教頭，對高雄經營頗有觀察，「前三支球隊經營比較困難，球迷現在關注的項目多，整體環境沒有太大改變，我們要很努力。」

澄清湖棒球場從去年6月就開始閉館整修，領隊劉東洋表示，球隊開幕戰在4月5日，高雄市政府也在努力，趕在這之前整修完畢，新球季預計在澄清湖安排一半左右主場，其他地點包含東部，也會評估大巨蛋可能性，但場次不會太多。

洪總則表示，每一支球隊都會想在大巨蛋比賽，雖然球隊落腳高雄，但剛成立除了取得高雄球迷認同，也要經營各地球迷。

洪一中指出，台北有大巨蛋、台中有洲際棒球場，高雄雖有澄清湖，但需要整修也較為老舊，仍期待有一座國際級球場，「從高雄打向世界，這不是說台鋼雄鷹要成為世界級，而是有一座好球場，可以邀請日本球隊來，未來也可舉辦經典賽、12強，跟世界交流。」