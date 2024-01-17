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中職／昔領510萬簽約金 25歲的他成近9年選秀首輪引退第一人

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中職／昔領510萬簽約金 楊晉豪成近9年選秀首輪引退第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職季外任意引退潮再加一人，樂天桃猿隊內野手楊晉豪年僅25歲，決定告別賽場，過去他是2017年富邦悍將隊球團史上第一支首輪籤挑選的選手。 聯合報系資料照
中職季外任意引退潮再加一人，樂天桃猿隊內野手楊晉豪年僅25歲，決定告別賽場，過去他是2017年富邦悍將隊球團史上第一支首輪籤挑選的選手。 聯合報系資料照

中職季外任意引退潮再加一人，樂天桃猿隊內野手楊晉豪年僅25歲，決定告別賽場，過去是2017年富邦悍將隊球團史上第一支首輪籤挑選的選手，簽約金高達510萬，生涯卻僅在一軍留下71支安打。

楊晉豪來自高苑商工，2017年高中畢業後與同學廖健富一起投入中職選秀，廖健富以狀元籤進入Lamigo桃猿隊，楊晉豪則在第4順位被悍將帶走，寫下「富豪連線」同學檔同在首輪上榜的佳話。

兩人進入職棒後踏上截然不同的生涯曲線，廖健富一上一軍就鋒芒畢露，去年更是繳出生涯年、攻下打點王；楊晉豪則始終未能站穩一軍，2022年季中在一筆2換2的交易案轉戰猿隊，也僅待了一季半，傳出決定引退消息。

猿隊球團表示，「楊晉豪選手在今年初因家庭因素，向球團提出任意引退請求，球團依據聯盟規章規定予以同意，並於今日向中華職業棒球大聯盟完成申請程序，待聯盟公告後生效。」猿隊公告中也提到，楊晉豪鮮明的應援口號讓球迷們印象深刻，球團衷心感謝晉豪這兩年對樂天的付出並予以肯定，也對晉豪的未來寄予無限祝福。

楊晉豪生涯共在一軍留下112場出賽、356打席、311打數，以2成28打擊率敲出71支安打、4轟，他也是2015年以後的選秀第一位引退的首輪選秀球員。

中職選秀 廖健富 樂天桃猿

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