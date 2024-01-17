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中職／陳傑憲新「視」界備戰球季 眼科全飛秒助攻

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台南大學眼科同步全球引進新型「SMILE Pro 全飛秒」微創近視雷射設備，統一獅球員陳傑憲與施冠宇於季後進行近視雷射。圖／統一獅隊提供
台南大學眼科同步全球引進新型「SMILE Pro 全飛秒」微創近視雷射設備，統一獅球員陳傑憲與施冠宇於季後進行近視雷射。圖／統一獅隊提供

台南大學眼科同步全球引進新型「SMILE Pro 全飛秒」微創近視雷射設備，在征戰整年球季後，統一獅球員陳傑憲與施冠宇於季後進行近視雷射，術後大讚恢復快傷口小，準備迎接2024全新賽季。

球員近視的狀況也跟一般民眾一樣，不是佩戴隱型眼鏡就是運動型近視眼鏡，為解決不便之處，在雷射發展至今 30 多年來，在手術傷口、術後復原等方面都有顯著的提升，近期新一代SMILE Pro 全飛秒，除了保留原有微創特性，單眼雷射時間縮短至10秒內完成。

剛完成SMILE Pro 全飛秒雷射的統一獅當家外野手陳傑憲提到，雷射過程真的很快，過程中一下就結束了，也沒有不適與疼痛感，還沒來得及反應手術就已經結束了。

陳傑憲表示，以往比賽時總是配戴隱形眼鏡，長時間配戴會造成眼睛乾澀疲勞，若是夜間比賽，視力的清晰度多少會有一些受限，在雷射手術後盼能突破更高的境界，在新賽季上能在打擊與守備多為球隊貢獻。

施冠宇也分享自己做完雷射手術後的心得，手術恢復期相當快速，原先以為會需要一段時間休息，沒想到隔天視力就恢復到1.0，對於賽季忙碌和需密集訓練的球員生活是非常適合的選擇。

台南大學眼科蘇俊峰院長提醒，近視雷射術後仍需維持良好的用眼習慣，建議每半年定期進行視力檢查，才能保持視力健康。SMILE Pro 單眼雷射10秒鐘，確實能大幅降低患者心理壓力，同時強化手術配合度，搭配智能導航定位，提高手術的精準度與術後視覺品質。

台南大學眼科同步全球引進新型「SMILE Pro 全飛秒」微創近視雷射設備，統一獅球員陳傑憲與施冠宇於季後進行近視雷射。圖／統一獅隊提供
台南大學眼科同步全球引進新型「SMILE Pro 全飛秒」微創近視雷射設備，統一獅球員陳傑憲與施冠宇於季後進行近視雷射。圖／統一獅隊提供
台南大學眼科同步全球引進新型「SMILE Pro 全飛秒」微創近視雷射設備，統一獅球員陳傑憲與施冠宇於季後進行近視雷射。圖／統一獅隊提供
台南大學眼科同步全球引進新型「SMILE Pro 全飛秒」微創近視雷射設備，統一獅球員陳傑憲與施冠宇於季後進行近視雷射。圖／統一獅隊提供

陳傑憲 統一獅

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