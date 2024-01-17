爆米花聯盟／李峻旗8局好投 率台南市摘預賽第9勝

爆米花棒球聯盟台南市成棒隊今天與屏東紅尾隊交手，台南市先發投手李峻旗8局無責失分好投，率隊以4比1搶下預賽第9勝；合作金庫延續氣勢以11比3擊敗台北興富發、預賽17連勝。

爆米花棒球聯盟預賽台南市成棒隊今天由投手李峻旗先發，僅在首局稍微有狀況，1局上1人出局後因隊友失誤讓打者上壘，再被敲出二壘打失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

李峻旗2局過後越投越穩，今天總計用118球投8局，僅被敲出5支安打，投出1次四壞保送，失掉1分非責失分，優質先發奪下勝投。

台南市隊1局下就有攻勢，許宸銘率先敲出三壘打，藍淯勝補上安打送回追平分，5局下靠著安打、對手失誤、犧牲觸擊、高飛犧牲打送回超前分，6局下再靠著陳維祥適時二壘打，一棒2分拉開領先差距，順利搶下預賽第9勝。

合作金庫今天與台北興富發隊交手，合庫先發投手侯羿輔用80球投6局，被敲出7支安打，投出1次四壞保送、3次三振，失掉3分責失分也是優質先發、拿下勝投。

合庫今天打線也有不錯發揮，團隊敲出13支安打，加上對手送上10次死四球保送，另出現4次守備失誤，合庫把握機會攻勢串聯搶分，目前本屆爆米花預賽17連勝、沒有敗績。