中職／悍將開訓要求態度和精神 領隊：今年就是我們的時間

富邦悍將隊昨天在嘉義稻江棒球場正式開訓，領隊林華韋期許年輕戰力銜接上來，今年就是悍將的時間；總教練陳金鋒盼望團隊緊密連結，希望年輕選手主動靠近、資深選手帶領融合，讓彼此一起成長。

中職各隊陸續為了備戰新賽季起跑，悍將結束在新莊棒球場的重訓營，昨天移師嘉義展開正式春訓。

林華韋昨天在開訓前向選手喊話，從他到任之後已經兩季過去，「努力了兩年，還沒辦法在季後賽一較輸贏，期待年輕選手銜接上來，但是技術也要更精進、訓練要更投入，也許大家覺得已經很努力了，但為了要贏人家，要繼續努力。」

林華韋表示，希望選手透過內部競爭，讓球隊跟著茁壯，「把努力訓練累積的成果大膽自信展現在球場上，今年就是我們的時間了。」副領隊郭泰源則說，唯一的要求是態度和精神，希望選手在練習之中要有目標。

陳金鋒今年上任接掌一軍兵符，叮囑選手不要腦袋空空的來練習，「學習要有一套自己在球場上要做的事，腦袋要有東西，就知道每個時間自己要做什麼，腦袋空空的來練不到東西。」他說希望全隊一起成長，「年輕要靠近、年紀大的要去融合整個球隊，讓大家都在一起。」