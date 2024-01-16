快訊

刊「乾哥乾妹」後再出招！他這次要救人命 看板靈感藏洋蔥

看守所待近2個月…「Linbay好油」林裕紘發文認錯 稱未來避免做這事

賀錦麗再次參選！美國記者新書揭露 前競選幕僚批：這人不應該成為美國總統

UBL／公開一級4強 17日新莊開打

中央社／ 台北16日電
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）17日展開4強賽。（大專體總提供）
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）17日展開4強賽。（大專體總提供）

大專棒球聯賽（公開一級）4強明天開打，南華大學與國立體大交手，南華力拚連2屆晉級冠軍戰，國體力拚重返榮耀；台北市大與輔仁大學目前本屆2度交手輔大占上風，北市大全力搶關鍵一勝。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強明天將於新莊棒球場舉行，下午場比賽由國立體大與南華大學交手，國立體大複賽最後一戰12日對手也是南華大學，當時國立體大靠著捕手顏采丞開轟，率隊以7比5搶勝；兩隊本屆預賽交手則是南華以6比1搶下勝利。

南華大學上屆大專棒球聯賽闖入冠軍戰，但冠軍戰不敵台灣體大、拿下亞軍，已經是隊史最佳成績，本屆力拚再闖冠軍戰、刷新隊史最佳成績紀錄。國立體大上一屆大專棒球聯賽拿下季軍，110學年度冠軍戰則擊敗台東大學、拿下冠軍，本屆力拚重返榮耀。

明天晚場4強戰將由台北市大與輔仁大學交手，本屆目前為止兩隊2次交手，預賽輔仁大學以1比0搶勝，複賽輔大也以12比7搶勝，輔大本屆對戰居上風，北市大明天力拚突破，要搶關鍵一勝。

輔仁大學曾在110學年度打入4強，該學年度拿下第4名；北市大則是在109學年度冠軍戰擊敗國立體大奪冠。

棒球

延伸閱讀

UBA／中段班亂集團 輔大盼江均更有影響力

棒球／傳福盃少棒賽登場 32支隊伍台東較勁

MLB／大谷翔平愛心棒球手套送抵受災學校 學生開心歡呼

棒球／簽約橫濱假消息 張育成仍在自由市場等待中

相關新聞

UBL／公開一級4強 17日新莊開打

大專棒球聯賽（公開一級）4強明天開打，南華大學與國立體大交手，南華力拚連2屆晉級冠軍戰，國體力拚重返榮耀；台北市大與輔仁...

中職／張奕與台鋼雄鷹簽自行培訓 有望近日定案

具有日職資歷的野手吳念庭、投手張奕都已表態將投入今年中職選秀。吳念庭將先加入業餘全越運動棒球隊，據了解，投手張奕與中職台...

中職／愛美不怕流鼻水！負14度雪地露營 李多慧短裙配黑絲襪

南韓日前氣溫急凍，不過樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧不畏寒冷，穿著短裙搭配性感黑絲襪，在零下14度的南韓江原道山區獨自露營，獲許多粉絲稱讚。 李多慧獨自一人開車到山區露營，目的地幾乎沒有人煙，當地

中職／Yuri卡哇伊吐舌相挺！啦啦隊生涯8年對桃猿不離不棄

樂天桃猿啦啦隊女神「Yuri」陳怡叡擁有精緻臉蛋和姣好身材，除了在球場應援外，還曾拍攝多支廣告及上綜藝節目，更跨足戲劇圈，發展可說相當多元。她今天也在個人社群網站分享多張美照，慶祝啦啦隊生涯邁入第8年

中職／雄鷹2日籍洋投報到 笠原祥太郎吃到滷肉飯安心了

台鋼雄鷹隊17日將舉辦「I’m IN！飛向一軍」成軍記者會，兩名日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人都已來台並完成簽約，將於成...

棒球／傳福盃少棒賽登場 32支隊伍台東較勁

兼具教育與傳承，台東縣政府主辦、台灣傳福棒球協會協辦「第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽」登場，共32支球隊參賽，是全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。