UBL／公開一級4強 17日新莊開打

大專棒球聯賽（公開一級）4強明天開打，南華大學與國立體大交手，南華力拚連2屆晉級冠軍戰，國體力拚重返榮耀；台北市大與輔仁大學目前本屆2度交手輔大占上風，北市大全力搶關鍵一勝。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強明天將於新莊棒球場舉行，下午場比賽由國立體大與南華大學交手，國立體大複賽最後一戰12日對手也是南華大學，當時國立體大靠著捕手顏采丞開轟，率隊以7比5搶勝；兩隊本屆預賽交手則是南華以6比1搶下勝利。

南華大學上屆大專棒球聯賽闖入冠軍戰，但冠軍戰不敵台灣體大、拿下亞軍，已經是隊史最佳成績，本屆力拚再闖冠軍戰、刷新隊史最佳成績紀錄。國立體大上一屆大專棒球聯賽拿下季軍，110學年度冠軍戰則擊敗台東大學、拿下冠軍，本屆力拚重返榮耀。

明天晚場4強戰將由台北市大與輔仁大學交手，本屆目前為止兩隊2次交手，預賽輔仁大學以1比0搶勝，複賽輔大也以12比7搶勝，輔大本屆對戰居上風，北市大明天力拚突破，要搶關鍵一勝。

輔仁大學曾在110學年度打入4強，該學年度拿下第4名；北市大則是在109學年度冠軍戰擊敗國立體大奪冠。