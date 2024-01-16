中職／愛美不怕流鼻水！負14度雪地露營 李多慧短裙配黑絲襪

南韓日前氣溫急凍，不過樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧不畏寒冷，穿著短裙搭配性感黑絲襪，在零下14度的南韓江原道山區獨自露營，獲許多粉絲稱讚。

李多慧獨自一人開車到山區露營，目的地幾乎沒有人煙，當地天氣寒冷且飄著大雪，她卻只穿短裙和黑絲襪，並跳起南韓冬日神曲「初雪」，畫面賞心悅目。她透露自己是會為了美麗而忍耐的人，但迅速搭好遮棚及睡棚後，就換上較保暖的衣物。

李多慧到了晚上開始升火和煮東西，同時拿出去年4月在台灣買的美酒，搭配美麗夜景，畫面十分悠閒，整支Vlog都是她一人所拍攝。

影片一出，網友紛紛在留言區稱讚：「多慧真是一個又獨立又可愛的女孩」、「快被多慧笑翻，這種可愛太有渲染力」、「多慧超勇敢，不但克服寂寞，還有著超強執行力」、「多慧真是厲害，冬天自己一個人去露營，還帶了好多設備，越來越專業」、「多慧笑容好有感染力」。