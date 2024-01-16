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中職／Yuri卡哇伊吐舌相挺！啦啦隊生涯8年對桃猿不離不棄

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿啦啦隊女神「Yuri」陳怡叡。 截圖自Yuri陳怡叡FB
樂天桃猿啦啦隊女神「Yuri」陳怡叡。 截圖自Yuri陳怡叡FB

樂天桃猿啦啦隊女神「Yuri」陳怡叡擁有精緻臉蛋和姣好身材，除了在球場應援外，還曾拍攝多支廣告及上綜藝節目，更跨足戲劇圈，發展可說相當多元。她今天也在個人社群網站分享多張美照，慶祝啦啦隊生涯邁入第8年。

Yuri啦啦隊生涯從統一獅隊「Uni-Girls」起步，一出道就以清新外表和空靈氣質，吸引許多球迷關注。2019年他轉戰Lamigo桃猿隊，獲得更多關注度，隔年球隊轉賣給樂天集團，順勢成為「Rakuten Girls」成員至今。

Yuri今天分享穿上桃猿啦啦隊服的美照，包含俏皮吐舌和甜比愛心，她也用文字向球迷表達感謝，「今年是邁向啦啦隊職涯的第八年，你們陪我熱血了這麽久哇。」

貼文一出吸引眾多粉絲留言朝聖，「永遠不變的是妳那可愛又美麗的笑容」、「有叡真好 永遠支持你」、「相信Yuri再戰十年都沒問題」、「今年也請多指教囉」、「今年繼續進場看阿叡」。

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