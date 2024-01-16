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棒球／傳福盃少棒賽登場 32支隊伍台東較勁

中央社／ 台東縣16日電
由台東縣政府主辦、台灣傳福棒球協會協辦的「第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽」15日在台東登場，本屆賽事將進行至19日，共32支球隊參賽。（台東縣政府提供）中央社
由台東縣政府主辦、台灣傳福棒球協會協辦的「第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽」15日在台東登場，本屆賽事將進行至19日，共32支球隊參賽。（台東縣政府提供）中央社

兼具教育與傳承，台東縣政府主辦、台灣傳福棒球協會協辦「第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽」登場，共32支球隊參賽，是全台唯一採用世界少棒聯盟雙敗淘汰賽制的比賽。

傳福盃為感念洪傳福熱心推展體育而開辦，創辦人「棒球素人」洪百基以父親之名，自1997年以發揚知福惜福精神、重視球員品格教育為特色，舉辦首屆賽事，今年邁入第27屆，已成為全台知名棒球賽事。

初期僅有少棒隊比賽，以台東縣內球隊為主，2000年起增加青少棒，2004年擴大為全國性賽事，曾由台灣傳福棒球協會主辦，2018年起由台東縣政府接手主辦。

台東縣政府教育處今天表示，本屆賽事15日開幕進行至19日，地點在台東縣棒球村等場地；少棒組分成軟、硬式組，共32支球隊參賽，青少棒組則自2月1日接力舉行，有20支勁旅共襄盛舉，歡迎民眾來到棒球的故鄉台東為球員加油打氣。

台東縣政府教育處說明，傳福盃是全台唯一採用LLB（世界少棒聯盟）雙敗淘汰賽制的賽事，像是因應每名球員都必須上場的規則，所有報名的球員都要排入先發打序中，球棒須為符合LLB所採用之「美國棒球球棒標準」（USABat）的球棒等。

此賽事成為3月23日至31日由縣府與台灣世界少棒聯盟共同主辦的「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」的前哨站。

台東縣政府教育處指出，今年少棒軟式組14隊都是台東縣內球隊，硬式組則是廣邀全台18支勁旅，其中南投縣新豐國小首次參賽，地主台東則有紅葉、卑南、豐田國小3隊參加，18、19日在第一棒球場的賽事，大會首度安排轉播，球迷朋友可鎖定ELTA 4台、getwin_sport YouTube、Twitch頻道收看。

棒球 青少棒錦標賽

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