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巨人棒賽第2波售票 4千席22日開搶

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月登場。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月登場。記者余承翰／攝影

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合首波銷售開出紅盤，主辦單位昨宣布好消息，加開第二波外野二樓看台超過4000席，將是台北大巨蛋首度開放外野二樓，也因巨人應援團有望進駐右外野，成為球迷想體驗日式應援的首選區域。

巨人3月2日面對中信兄弟隊、3日交手樂天桃猿隊，首波開放2萬6千席，其中兄弟場次開賣即秒殺，顯見巨人與中職頭號人氣球隊加乘的威力，如今確定還有第二階段售票，沒搶到票的球迷還有機會搶票進場。

為配合場地考量，本次賽事售票採階段性進行，首波開放內、外野第一層以及內野第二層觀眾席，第二階段售票將加開外野第二層座位，總計超過4千席，票價為1180元。據悉，讀賣巨人應援團早已鎖定右外野區塊進駐，屆時外野將充滿濃厚的日式應援氛圍。

第二階段將在22日中午12點於udn售票網開放購票，主辦單位也特別提醒，屆時仍會啟動排隊機制，並且每位會員單筆訂單單場限購4張，盼能讓每位球迷都有入場機會。

巨人球團非常重視這兩場交流賽，去年社長今村司來台出席造勢記者會，親口掛保證一定會帶領全一軍陣容來台應戰，機會難得，主辦單位也朝「席次全開」方向邁進，持續爭取開放內野高樓層座位。

台灣棒球史上單場最高票房出現在2001年世界盃棒球賽，預賽中華隊與美國隊交手吸引2萬5千人湧入澄清湖球場，紀錄高懸23年，如今將在台北大巨蛋被打破。

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