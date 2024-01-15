中職／台鋼啦啦隊15位女孩正式亮相 安芝儇選2號因洪總

台鋼集團桂田文創旗下的Wing Stars啦啦隊今天舉辦「台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊亮相記者會」，15位女孩首次以完整體的形式亮相，由最強外掛安芝儇率領創隊成員們，宣示台鋼集團第四隊正式成立。現場更公開加碼彩蛋，清純精靈朴旻曙（MINGO）驚喜現身，宣告加盟Wing Stars，讓Wing Stars外援再加一。

Wing Stars啦啦隊在今日登場的亮相記者會上全員集合，由首位正式成員安芝儇領軍，與成員們帶來精彩的眾多粉絲們喜愛的《勇敢蛻變》歌曲演出，Wing Stars更在會場上逐一亮相展現個人魅力，發散Wing Stars的明日之星特質，吸引許多粉絲線上收看直播。成員們昨天剛結束在韓國海外培訓，由隊長螢螢率領全員帶來台鋼雄鷹形象歌曲《雄鷹展翅》的舞蹈排練成果，並由成員瑈瑈和大家分享跨海移訓的心得。

而Wing Stars日前於社群平台釋出「彩蛋」消息，該彩蛋於今日揭曉公開，自專屬培訓期間以韓國培訓指導教練身份陪伴Wing Stars成長的清純精靈朴旻曙（MINGO），在安芝儇的呼喚下，驚喜現身於記者會舞台，也宣告朴旻曙正式加盟。

安芝儇選擇背號2號，她說是因為想向台鋼雄鷹棒球隊總教練洪一中看齊，更希望台灣成為她的第二個家鄉。安芝儇更大秀中文練習成果，和粉絲朋友分享自己是台鋼集團的「勝利女神」。背號90號的朴旻曙，則以中文邀請粉絲日後在賽場上，見證自己啦啦隊「舞蹈天花板」的實力演出。

安芝儇、朴旻曙在培訓階段至決賽期間持續展現甜美、活力、專業、熱情的特質，與Wing Stars共同成長，桂田文創特別在現場宣布授予兩人「應援總監」及「表演總監」頭銜，更由桂田文創執行長謝汶芳、桂田文創策略長吳怡青遞交專屬名片，期盼兩位能將韓式應援完整傳授，並成為成員們亦師亦友的學習對象。

台鋼集團會長謝裕民表示，台鋼集團是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身的事業體，現在更擁有「第四隊」Wing Stars啦啦隊。因此，台鋼獵鷹籃球隊呂濟而、台鋼雄鷹棒球隊陳宇宏、台鋼足球潘文傑三位學長也特別到場給予祝福，分別獻上象徵熱情美麗的紅色玫瑰花、堅韌自信的綠色洋桔梗，以及高雅勝利的黃色鬱金香，期盼Wing Stars的演藝路途持續走花路。

隨著Wing Stars的正式登場，記者會上也捎來即將登上台北電玩展的消息，由智冠集團策劃攜手韓國遊戲大廠Wemade旗下最新棒球手遊《Fantastic4 Baseball》X Wing Stars合作舞台，啦啦隊女孩們將於1月27日在南港展覽館一館迎來首場場外處女秀。隨後由智冠集團董事長王俊博為安芝儇戴上皇冠，象徵預約Wing Stars成為集團旗下遊戲的代言人。

台鋼同步推出Wing Stars首波商品預購，共三款商品，包含Wing Stars LOGO應援毛巾、「最強外掛」安芝儇應援毛巾及Wing Stars LOGO馬克杯，預購時間即日起至1月22日截止。