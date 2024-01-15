巨人軍來台／好消息！確定加開第二波逾4000張 22日中午開賣

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在3月於台北大巨蛋登場，首波銷售開出紅盤，主辦單位今天宣布確定加開第二波，開放外野第二層看台超過4000席，據悉巨人應援團也鎖定進駐右外野，球迷有機會在這裡體驗日式應援。

巨人將於3月2日面對中信兄弟隊、3日交手樂天桃猿隊，門票已在去年12月12日於udn售票網開賣，第一階段售票開放2萬6千席，3月2日場次開賣即秒殺，足見巨人軍跟台灣人氣球隊的號召力。如今第二階段預售確定於1月22日開賣，呼籲球迷把握機會搶票。

為配合場地考量，本次賽事售票採階段性進行，首波開放單場2萬6千席，包含內、外野第一層以及內野第二層觀眾席。主辦單位今日宣布第二階段售票，單場將加開外野第二層座位，總計超過4千席，票價為1180元，這也是台北大巨蛋首次開放2樓外野區域觀眾席。

據悉，讀賣巨人應援團早已鎖定右外野區塊進駐，屆時外野將充滿濃厚的日式應援氛圍，現場將更豐富好玩，想感受正統日本棒球文化的球迷，可以瞄準這次外野門票加開。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」第一階段單場完售成績已打破2001年世界盃棒球賽中美之戰的2萬5千人進場人數紀錄，現進入第二階段加開，可望持續刷新台灣棒球賽事進場人數歷史新高。

巨人球團非常重視這兩場交流賽，去年社長今村司與終結者大勢親自來台出席造勢記者會，今村司親口掛保證今年3月一定會帶領全一軍陣容來台應戰，面對如此難得機會，主辦單位仍以「席次全開」方向邁進，持續爭取開放內野高樓層座位，期待能與所有球迷共創台灣棒球新里程碑。