中職／范玉禹28歲告別賽場 認職棒不是努力就有收穫

富邦悍將隊投手范玉禹日前宣布告別選手生涯，身為第一批打職棒的高中生一員，年僅28歲，卻已打滾職棒10年，他感謝球團的照顧，給予了很棒的生活品質和後勤照顧，他坦言雖沒留下什麼好成績，但已經努力過，但職棒職場真的不是努力就會有收穫。

范玉禹為義大犀牛隊在2013年高中生選秀第一指名，一直未能站穩一軍，生涯僅累積80場出賽（9場先發），合計119.1局，取得6勝3敗、防禦率7.99，但生涯保有多項二軍紀錄，包括191場出賽、79場先發、549.1局、總投球數8540球、318次奪三振、30勝，都是站在史上第一的高度。

范玉禹深夜透過臉書發文，感謝這10年來遇到的許多人，指導、教誨幫助自己成長，特別提到當年相當看好他的郭源治，「對不起讓您失望了。」也向義大、富邦球團表達感謝，「給予了我很棒的生活品質及後勤的幫助，真的非常感謝球團給予選手們這麼好的福利，沒能持續幫上球隊戰績上的提升非常抱歉。」

告別選手生涯，范玉禹說不用再和病痛互相傷害了，可以好好進廠維修，他也自知並未留下什麼好成績，但已經努力過，「職業這職場真的很不容易，絕對不是你很努力就會有收穫的，必須要一點一滴累積，比賽場上沒有輸（只有贏跟學習），只有不斷學習才能有所改進。」

范玉禹全文如下：

2013~2023年 10年的職業旅途，感謝主帶領著這一切人生的道路上，有了這麼精彩的故事，豐富了我人生。

這10年來遇到許許多多的人，感謝所有幫助過我的長輩及教練，有你們的指導與教誨我才可以成長茁壯。

在這裡我要感謝郭源治大前輩這麼看好我，對不起讓您失望了，謝謝您帶著我進入人生不同的挑戰！

謝謝您不辭勞苦帶著我投球，謝謝您豐富了我的人生，謝謝您帶著我進入職棒這舞台。

雖然沒有留下什麼好成績，但我知道我至少真的很努力過，職業這職場真的很不容易，絕對不是你很努力就會有收穫的，必須要一點一滴累積，比賽場上沒有輸[只有贏跟學習]只有不斷學習才能有所改進。

謝謝自己跟病痛做了這麼久的好朋友，暫時不會再互相傷害了，可以好好進場維修，也是辛苦我自己了。

謝謝義大球團及富邦球團愛戴，給予了我很棒的生活品質及後勤的幫助，真的非常感謝球團給予選手們這麼好的福利，沒能持續幫上球隊戰績上的提升非常抱歉，謝謝在球隊這段時間裡的照顧，還有在球隊同甘共苦的兄弟們，繼續努力下去，有什麼問題我還是會在啦，天下沒有不散的筵席，我相信未來我們還是會再相聚的！