中職／台灣見！ 富藍戈續留悍將

「火球男」富藍戈宣布重返台灣，富邦悍將隊證實雙方完成續約，新球季富藍戈將與曾峻岳共組悍將隊後防連線，但因小孩近期將出生，富藍戈預計2月初抵台。

悍將隊去年球季最後一任投手多半交給富藍戈、曾峻岳，在終結者位置時，曾峻岳防禦率1.08、富藍戈2.03，兩人合計出賽56場、60局，包辦全隊全部27次救援成功。曾峻岳季後行使旅外自由球員權利，最終續留悍將，富藍戈也確定繼續攜手合作。

昨富藍戈先在個人IG「暴雷」，以西文、英文、中文三種語言，相約悍將球迷今年球季台灣見，悍將隊稍後宣布與富藍戈完成續約，富藍戈興奮表示，開心能再度回台灣。

這將是富藍戈連續第三個球季穿上悍將球衣，去年表現超進化，全季52場出賽，66.1局投球僅被敲38支安打、送出71次三振，其中防禦率0.95、每局被上壘率0.77都是聯盟牛棚投手頂尖，累積5勝、17中繼和9次救援成功。

2022年富藍戈以161公里火球刷新中職最快球速，2023年再寫下連續37場、連續49.1局無自責分的兩項聯盟新紀錄；而去年球季悍將隊更特別在賽前為富藍戈舉辦寶寶性別趴，這名寶寶近日將誕生，富藍戈預計2月初陪產後，抵台與球隊會合。