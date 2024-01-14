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中職／統一獅亞太首度開訓 One Day Pass深入球場體驗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2024年統一獅春訓第一階段訓練，球隊規劃1月20、21、27及28日四天，開放球迷免費進場參觀外，更推出One Day Pass。圖／統一獅隊提供
2024年統一獅春訓第一階段訓練，球隊規劃1月20、21、27及28日四天，開放球迷免費進場參觀外，更推出One Day Pass。圖／統一獅隊提供

2024年統一獅春訓第一階段訓練，球隊規劃1月20、21、27及28日四天，分別在周六、周日早上9點起開放球迷免費進場參觀訓練，更推出One Day Pass，100元就能參與戶外牛棚區拍照、參觀室內練習場等專屬活動。

獅隊今年首度移師亞太棒球村春訓春訓，包括成棒副球場看台區、戶外牛棚練習區、戶外打擊練習區及室內多功能練習場，其中看台區及戶外牛棚練習觀看區為全區開放，民眾可免費參觀。

球隊行銷為了讓球迷不同的體驗，也特別規劃One Day Pass春訓體驗，規劃專屬限定活動「戶外牛棚練習區拍照體驗」、「室內多功能練習場限時開放參觀」、「打擊及守備棒球體驗課程」。

除了活動之外，購買One Day Pass也可抽幸運好禮，並可獲得「2024統一獅春訓限定明信片」乙張，讓參與這次春訓體驗的球迷們能夠留下最特別的回憶和收藏，One Day Pass於當日8：30現場開始販售，每張 100元，讓球迷物體驗最特別的春訓。

連續兩周六、日春訓練習結束後，周六安排統一獅選手擊掌會，參加資格採活動限時，限時15分鐘，而周日推出統一獅球星簽名會，凡當日至萊恩酷購買商品單筆滿千即可獲得簽名會參加資格券一張，限額50位。

除了滿滿的活動外，開放春訓參觀活動日期間，球隊也特別規劃永康車站到亞太棒球村成棒副球場接駁專車，第一班8：30從永康車站發車，最後一班16：30從亞太棒球村成棒副球場發車，歡迎球迷多多利用，而亞太棒球村成棒副球場也有規劃便利停車專區。

2024年統一獅春訓第一階段訓練，球隊規劃1月20、21、27及28日四天，開放球迷免費進場參觀外，更推出One Day Pass。圖／統一獅隊提供
2024年統一獅春訓第一階段訓練，球隊規劃1月20、21、27及28日四天，開放球迷免費進場參觀外，更推出One Day Pass。圖／統一獅隊提供

棒球 牛棚 統一獅

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