中職／0.95防禦率最強後防 富藍戈續留富邦悍將

富邦悍將隊留住後援主力火球洋投，富藍戈今天在個人社群媒體宣布，今年球季將繼續效力悍將，與球迷相約台灣見。

悍將季後積極與富藍戈談約，而他今天也在IG上宣布今年球季將繼續回到台灣，他以西文、英文、中文三種語言說道：「很開心在這裡宣布我們將會回到台灣，台灣見。」並標註富邦悍將。

悍將領隊林華韋本月初曾表示，與富藍戈洽談續約的狀況相當順利，已初步達成共識，只剩細節待確認，對於簽回富藍戈抱持樂觀，另外今年球季洋將都會尋找投手，沒有考慮洋砲。

這將是富藍戈第3年來到台灣，去年球季他出賽52場，拿下17次中繼成功、9次救援成功，防禦率是低到誇張的0.95，66.1局送出71次三振，更以連37場無責失分、連49.1局無責失分，雙雙締造聯盟新紀錄。