中職／富邦悍將簽下江國謙 二軍范玉禹引退

富邦悍將隊季外補強靜悄悄，昨天終於出現選手異動的消息，簽回自家的3位戰力外選手、延攬統一獅隊放出的江國謙，但同時也失去一名投手，范玉禹年僅28歲宣布引退，留下多項高居二軍史上第一的數據。

范玉禹為義大犀牛隊在2013年高中生選秀第一指名，已是悍將隊陣中（含前身）年資最長的選手，動念引退已有一段時間，終在昨天由球團發出新聞稿證實此事。

范玉禹生涯僅在一軍累積80場出賽（9場先發），合計119.1局，取得6勝3敗、防禦率7.99；常駐二軍也讓他保有多項二軍紀錄，包括191場出賽、79場先發、549.1局、總投球數8540球、318次奪三振、30勝，都是站在史上第一的高度。

悍將領隊林華韋表示，大概是一個多月前接到范玉禹表達引退想法，「應該有他自己的人生規畫，球隊這邊確認他的想法，也有表達慰留。」最終他仍決定告別。

15日就要展開春訓，此時確定少一位投手，是否對戰力布局造成影響？林華韋表示，雖然他去年主要是在二軍，也有遇到手傷問題，但確實不能說沒有影響，現在就是盡量面對問題，補上戰力空缺的人選，預計會從隨隊測試的蘇俊羽、游朝惟中挑選，不會再額外找人。

江國謙則是與悍將隊達成簽約共識，已是今年度第6位遭戰力外選手在新球隊拿到合約；同日味全龍隊新同學「雙文」也向球隊報到，鄭鎧文穿上熟悉的28號球衣，郭嚴文則因21號已有李凱威使用，披上6號龍袍展開新篇章。