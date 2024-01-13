棒球／送別張誌家 同學穿99號球衣悼念

前職棒球星張誌家在大陸猝死，家人帶回他的骨灰後，昨在台中市立殯儀館舉辦公祭。張誌家穀保家商的同學、鄰居和各界友人，都來送他最後一程；有同學記得他是天才型的運動員，什麼運動一學就會。

公祭時各界友人擠滿了大廳，張誌家的妻子鍾安倢帶著小孩答禮，前市議員李麗華代表家屬致詞，謝謝大家協助並來送他最後一程。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席致意，另有各界人士前去或贈花致意。

張誌家的姊姊在家祭時回憶張誌家到職業隊所做的每一個選擇，都是貼心地以家裡著想為基礎，希望爸媽能過好生活，讓兄姊們少一些壓力，也總是很照顧身邊的朋友。對於過去那些對的、不對的、真的、假的，都不重要了，人生沒有後悔藥，「但你帶來的美好。永遠都在我們的心中。」

前職棒球星張誌家昨公祭，張誌家的穀保家商同學穿上印有「99」背號T恤（圖），到場送他最後一程。記者黃寅／攝影

張誌家穀保家商的同學數十人，統一穿上他背號「99」號的球衣T恤，也拓印自他世界杯亞軍棒球上的親筆簽名，以此懷念他。少棒時期搭配3年的捕手邱加棟說，張誌家做事認真，非常懷念兩人合作的時光，還記得他那時最善投的是滑球。

張誌家鄰居、太平區新坪里長紀進豐帶里內鄰長來致意。他說，張誌家住在太平多年，因是國際級球星，風光一時，對鄰居十分友善，大家都很喜歡他。張是很活潑的孩子，鄰居們對他打棒球的能力很認同，後來因受誘惑發生一些事情，難再在棒球界繼續，之後仍很努力生活，是很難得的年輕人。