UBL／複賽顏采丞敲追平轟 國體擊退南華

大專棒球聯賽複賽今天進入最後一天賽程，由2支晉級4強的隊伍國立體大對南華大學，國立體大靠著顏采丞在第8局轟出追平戰局2分砲，9局上再超前，終場7比5擊敗南華。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽8強隊伍依序為南華大學、國立體大、文化大學、台灣體大、輔仁大學、台北市大、嘉義大學及開南大學，從去年12月27日起開打至今天，不過10日已經確定決賽4強隊伍，為台北市大、輔仁大學、國立體大和南華大學。

今天進入最後一天賽程，國立體大對上南華大學的賽事，國立體大原本以1比2落後，不過7局上靠著保送、失誤，以及鄭瑋翔敲出2打點安打，逆轉以3比2領先；雖然7局下南華一口氣攻下3分再度逆轉，不過8局上國立體大的顏采丞一棒轟出2分追平全壘打。

國立體大在9局上再展開攻勢，鄭瑋翔、白振安、范育銓接連敲出安打，攻下2分超前，終場國體就以7比5擊敗南華大學。最後複賽戰績國立體大拿下5勝2敗，南華大學則是4勝3敗，另外台北市大、輔仁大學都是5勝2敗。