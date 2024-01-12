中職／林襄驚傳離隊李多慧也留不住？網：全猿逃走中

樂天桃猿啦啦隊女神林襄稍早傳出退隊消息，不少球迷擔心韓籍女神李多慧無法留隊，對此李多慧經紀人坦言，台韓都有球隊來洽談合約。隨著不少球員離開，若加上啦啦隊兩大主角離開的話，網友戲稱這將是「全猿逃走中」。

林襄經紀人證實退隊消息，引發球迷震驚，李多慧目前還沒簽訂新合約，動向備受粉絲關注。據「中天新聞網」報導，知情人士透露各球團爭相探詢李多慧，目前台韓都有球隊向她招手，她也不排除兼任台韓兩地啦啦隊。

對此，李多慧經紀人回應，「李多慧很喜歡台灣，若有機會的話，當然希望繼續留在台灣發展。」未來李多慧去或留樂天球團？經紀人表示：「合約洽談中。」

針對樂天女孩隊長籃籃是否續留球隊的問題，所屬經紀公司則表示，「球團的事情我們不私自回應。」

有球迷認為日本樂天母公司經營狀態不佳，因此球員和啦啦隊預算都大減。對此，知情人士低調表示，「樂天電信燒很多錢，影響到集團企業必須『省錢』，台灣子公司當然不能倖免，預算確實縮了。」