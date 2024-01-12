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中職／現役悍將年資最久 范玉禹引退握多項二軍皇帝級紀錄
富邦悍將隊28歲投手范玉禹今天震撼宣布引退，在2013年史上唯一高中生選秀入隊的他，已是現役隊內年資最久的選手，在此時告別，生涯雖未在一軍留下太多足跡，但在二軍握有多項史上第一的紀錄。
悍將球團表示，范玉禹因生涯規畫提出引退，經球團數次慰留未果後，同意范玉禹提出任意引退，悍將球團感謝離隊球員過去的貢獻，並祝福未來能有更好的發展機會。
范玉禹為義大犀牛隊在2013年高中生選秀第一指名，2015年4月5日在一軍初登板，始終未能站穩，生涯僅累積80場出賽（9場先發），合計119.1局，取得6勝3敗、防禦率7.99，去年並未在一軍留下出賽成績。
生涯常駐二軍，讓范玉禹保有多項二軍紀錄，包括191場出賽、79場先發、549.1局、總投球數8540球、318次奪三振、30勝，都是站在史上第一的高度。
此外，在去年高國輝宣布引退後，2013年季中入隊的范玉禹已是效力悍將（含犀牛）年資最久的選手，而在他的告別之後，2015年選秀梯次的林哲瑄、高國麟成為陣中最資深選手。
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