中職／悍將回簽3名戰力外+江國謙 范玉禹宣布引退

富邦悍將隊今天公布季前球員簽約訊息，確定簽回楊皓然、黃兆維、賴柏均三位選手，同時為補強整體投手戰力，除已與江國謙達成簽約共識外，另外再邀請投手蘇俊羽、游朝惟於春訓期間隨隊測試。

悍將隊去年季末60人保留名單滿編，在新球團優先議約期結束之後，確定簽回捕手楊皓然、內野手黃兆維與賴柏均三位悍將隊球員，野手王詩聰、于森旭、楊瑞承與投手朱益生四人不續約，將發予離隊同意書。

另外，投手范玉禹因生涯規畫提出引退，經球團數次慰留未果後，同意范玉禹提出任意引退，富邦悍將隊感謝離隊球員過去的貢獻，並祝福未來能有更好的發展機會。

在季前本土球員戰力補強方面，悍將隊確定簽下投手江國謙補強牛棚戰力，今年24歲的江國謙有5年職棒資歷，期待加入後一同為悍將隊拚戰。另外也將邀請投手蘇俊羽、游朝惟於春訓期間隨隊測試。

悍將隊第一階段春訓將於1月15日於嘉義縣稻江棒球場訓練基地展開，投入備戰迎接新球季到來。