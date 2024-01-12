快訊

超越往年！返鄉投票潮湧現...雙鐵賣74萬張票 南下中長途下午起全滿

服務對象是人民非意識形態 柯文哲：政黨合作看議題

南科男持刀刺死情敵還放火燒！「這原因」二審判無期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將回簽3名戰力外+江國謙 范玉禹宣布引退

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
悍將確定與被獅隊戰力外的江國謙達成簽約共識。 聯合報系資料照
悍將確定與被獅隊戰力外的江國謙達成簽約共識。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天公布季前球員簽約訊息，確定簽回楊皓然、黃兆維、賴柏均三位選手，同時為補強整體投手戰力，除已與江國謙達成簽約共識外，另外再邀請投手蘇俊羽、游朝惟於春訓期間隨隊測試。

悍將隊去年季末60人保留名單滿編，在新球團優先議約期結束之後，確定簽回捕手楊皓然、內野手黃兆維與賴柏均三位悍將隊球員，野手王詩聰、于森旭、楊瑞承與投手朱益生四人不續約，將發予離隊同意書。

另外，投手范玉禹因生涯規畫提出引退，經球團數次慰留未果後，同意范玉禹提出任意引退，富邦悍將隊感謝離隊球員過去的貢獻，並祝福未來能有更好的發展機會。

在季前本土球員戰力補強方面，悍將隊確定簽下投手江國謙補強牛棚戰力，今年24歲的江國謙有5年職棒資歷，期待加入後一同為悍將隊拚戰。另外也將邀請投手蘇俊羽、游朝惟於春訓期間隨隊測試。

悍將隊第一階段春訓將於1月15日於嘉義縣稻江棒球場訓練基地展開，投入備戰迎接新球季到來。

編輯推薦

富邦悍將 范玉禹

延伸閱讀

中職／是否回簽陳禹勳春訓公布 桃猿祝福其他轉隊球員

棒球／中職嚴格版投球限時領先全亞洲 韓職計時器只做半套

中職／兄弟複數年約簽前獅隊火球男 5隊都未評估陳禹勳

昔為胡歌重傷引退 45歲女星出家後成趙露思師父變這樣

相關新聞

張誌家出殯…舊時隊友穿「99」號球衣 憶：天才型運動員

前職棒球星張誌家日前在大陸工作猝死，家人前往將他的骨灰帶回台灣後，上午在台中市立殯儀館舉辦出殯和公祭。張誌家穀保家商的同...

中職／悍將回簽3名戰力外+江國謙 范玉禹宣布引退

富邦悍將隊今天公布季前球員簽約訊息，確定簽回楊皓然、黃兆維、賴柏均三位選手，同時為補強整體投手戰力，除已與江國謙達成簽約...

中職／春訓前夕失去范玉禹不可能沒影響 悍將領隊談如何補洞

富邦悍將隊季外補強靜悄悄，今天公布的戰力異動消息，也以折損的部分引起外界較多討論，領隊林華韋坦言，對投手戰力布局不可能沒...

中職／現役悍將年資最久 范玉禹引退握多項二軍皇帝級紀錄

富邦悍將隊28歲投手范玉禹今天震撼宣布引退，在2013年史上唯一高中生選秀入隊的他，已是現役隊內年資最久的選手，在此時告...

中職／林襄變身小龍女？領隊：現階段著重球隊戰力布局

樂天桃猿隊啦啦隊女神林襄新球季傳出將離開樂天女孩Rakuten Girls，有望轉戰味全龍隊小龍女，龍隊領隊丁仲緯對此回...

UBL／藤木琉悠大專聯賽最終戰先發勝 左側投優勢拚選秀

大專棒球聯賽開南大學複賽最後一戰與嘉義大學交手，開南派出日籍左投藤木琉悠先發，藤木琉悠把握大專聯賽最後一場先發7局無失分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。