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中職／林襄變身小龍女？領隊：現階段著重球隊戰力布局
樂天桃猿隊啦啦隊女神林襄新球季傳出將離開樂天女孩Rakuten Girls，有望轉戰味全龍隊小龍女，龍隊領隊丁仲緯對此回應，「現階段著重於球隊戰力布局，新球季啦啦隊陣容將在後續一併公布。」
林襄2021年透過甄選進入Rakuten Girls，3季下來早已是門面之一，外型可愛卻擁有火辣身材，不僅在台灣吸粉無數，在日本也有極高的知名度，去年隨猿隊前進石垣島交流賽時，就吸引日媒採訪、選手要求合照，人氣席捲海內外。
林襄新球季將離開Rakuten Girls傳聞已久，下一站變身小龍女的可能性浮上檯面，由於中職啦啦隊女孩的合約多以棒球季展開的3月為新年度合約起始點，現有合約到2月落幕，等待女孩合約期滿後，屆時各隊才能「官宣」新球季啦啦隊女孩陣容。
據了解，除了有機會完成最「襄」補強外，小龍女現有陣容中的人氣女孩皆確定續留。此外，下周將舉辦演唱會的Fubon Angels ，據悉新球季陣容也沒有大異動。
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