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UBL／藤木琉悠大專聯賽最終戰先發勝 左側投優勢拚選秀

中央社／ 台中11日電

大專棒球聯賽開南大學複賽最後一戰與嘉義大學交手，開南派出日籍左投藤木琉悠先發，藤木琉悠把握大專聯賽最後一場先發7局無失分好投，率隊以3比1搶勝，要用左側投優勢拚中職選秀

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽開南大學今天與嘉義大學交手無關晉級，開南派出投手藤木琉悠先發展現壓制力，總計用112球投7局，僅被敲出4支安打，投出9次三振、3次四壞保送無失分，好投壓制率隊搶勝，也獲選單場最有價值球員。

開南2局靠著陳佳賢三壘打先拿下2分，7局上再靠著張智翔適時安打多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

開南總教練郭李建夫表示，藤木琉悠今天表現正常發揮，過去投到4、5局左右會發生不穩，球拉不太進來，今天有特別注意修正，收到不錯的效果。

藤木琉悠畢業於日本沖繩棒球名校興南高校，一開始來台是為了學習語言文化，但看到過往的同學、學弟慢慢在日本打出成績也受到刺激，轉學到開南重新回到球場上。

今天是大四的藤木琉悠在大學大專聯賽最後一場先發出賽，他表示知道今天要擔任先發，想著一定要搶下來，也提到當初會轉學到開南就是想要打球，剛好也遇到中職新增外籍球員選秀辦法，很早就下定決心畢業要投入中職選秀。

藤木琉悠原本是正投，球速不到140公里，但控球是優勢，後來改成左投、成為罕見的左手側投，也增添特色，左側投球速超過130公里。

藤木琉悠自評左側投特色有壓制力，球會亂跑，只要能把球投在低的位置，很容易讓打者打成滾地球、可以抓雙殺，先發、後援都是可以勝任的角色，但也知道面對打線第2輪過後，打者揮空就會明顯減少，也是需要克服的課題。

中職選秀 棒球 球速

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