UBL／輔大林煌尹棒球路不順遂 大專聯賽成驚奇重新思考

輔仁大學野手林煌尹棒球路不算順遂，一直有放棄打球的念頭，本屆大專棒球聯賽成為「驚奇」，把握先發機會好表現，今天複賽對台北市大單場3安2打點，也重新思考繼續打球。

林煌尹國中畢業後赴日本打球，剛開始以投手身分出賽，但因為受傷、投球失憶症，棄投從打，但一直沒有很好的成績，大一時碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，都只能採遠距離上課，大一讀完決定回台讀書打球。

目前大四的林煌尹雖有報名上屆大專棒球聯賽（公開一級）賽事，但出賽機會不多，他坦言一路上多次想過不要繼續打球，想要專注課業，讀完書快點找工作，到本屆大專聯賽開打前的熱身賽，其實也都沒有好表現、沒有獲得機會。

林煌尹把本屆的大專聯賽稱為「驚奇」，不僅獲得較多的出賽機會，也打出成績，林煌尹預賽總計36打數敲出13支安打，打擊率3成61，複賽7戰、場場有安打，今天與台北市大交手，單場3安貢獻2分打點，率隊以12比7獲勝。

林煌尹表示，有了這次大專聯賽的好表現，對於是否繼續打球還會再思考；他也感謝去年過世的教練王證僑，之前在他低潮期不斷鼓勵他，「他一直跟我說我有實力」，協助他找回信心和好感覺。

林定侖把握先發敲2安 大專聯賽輔大奪複賽第5勝

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續，輔仁大學11日與台北市大交手，輔大二壘手林定侖單場2安2打點，助隊以12比7搶勝，賽後他也獲選MVP。中央社記者謝靜雯攝 113年1月11日 中央通訊社

大專棒球聯賽輔仁大學今天與台北市大交手，輔大把握機會測試板凳深度有收穫，二壘手林定侖複賽安打開張，單場2安2打點、獲選MVP，幫助球隊以12比7搶下複賽第5勝。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學和台北市大昨天就確定晉級4強，輔仁前一次闖進4強是110學年度、北市大則是109學年度，兩隊今天交手形成打擊戰。

兩隊攻勢往來，6局打完輔大7比4領先，北市大7局上攻下3分、扳平比數，7局下輔大追分，靠著接連四壞保送、林定侖安打送回超前分，林煌尹補上安打再添2分，再靠著失誤、安打添分，單局攻下5分、奠定勝基。

林定侖今天賽前複賽僅有4打數、沒有敲出安打，今天複賽首安終於出爐，2局先選到四壞保送、盜壘成功，5局敲出安打、7局敲出個人單場第2支安打，總計2安2打點，表現亮眼。

輔大總教練周德賢表示，今天比賽因為無關晉級，所以讓一些比較少機會上場的球員出賽，也藉此測試板凳深度，很開心這些球員都有表現出該有的技術能力，也是教練團希望看到的。

周德賢稱讚林定侖鬥志很好，打擊很積極也有力量，跑壘有拚勁，教練團希望他在攻擊的面可以更好一點，不僅攻擊直球，變化球攻擊能力也要加強。

林定侖今天先發打9棒、守二壘，他笑說獲得先發機會有點緊張，複賽前半段打不好是給自己壓力太大，希望有好表現回應大家的期待，反而有點失常，今天放開來打，很開心可以把握機會。

林定侖與現效力中職富邦悍將隊的內野手王念好交情好，兩人是北科附工隊友，但林定侖表示平常聊天不會特別詢問職棒場上的東西；但林定侖也提到，職棒是第一目標，現階段要先增重至75公斤，重訓和技術層面也都有強化。