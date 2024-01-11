中職／兄弟複數年約簽前獅隊火球男 未評估陳禹勳
中信兄弟隊在戰力外名單獲得投手補強，確定與前統一獅隊火球男劉志宏簽下複數年合約，至於陳禹勳方面，球團目前沒有評估。
穀保家商畢業的左投劉志宏在2021年選秀獲得獅隊第3指名，高中時期球速就逼近150公里，加上188公分的身高，頗具期待性，曾在二軍投出最快的152公里球速，去年因接受韌帶置換手術，今年一軍出賽機會不高，被獅隊放在60人名單之外。
獅隊原本有意簽回，但中信兄弟遞出複數年合約網羅，兄弟球團今天證實雙方完成簽約，劉志宏春訓就會到兄弟報到。
而各隊60人名單外球員陸續找到歸宿，前樂天桃猿內野手郭嚴文今天也確定將加盟味全龍隊，剩下投手陳禹勳去向未定，兄弟球團透露，目前並未評估陳禹勳。
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