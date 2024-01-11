中職／兄弟複數年約簽前獅隊火球男 未評估陳禹勳

Joeman日前捲入大麻事件，不過樂天桃猿啦啦隊成員筠熹仍力挺好友，出演知名系列《Joe是要對決》，沒想到卻換來大批網友謾罵，她也在個人社群發文抱怨此事。 Joeman近日釋出新影片，筠熹與他一

2024-01-11 15:07