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中職／統一獅進駐亞太棒球村春訓 這4天開放供球迷參觀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
統一獅首度進駐亞太棒球村進行春訓。圖／取自黃偉哲臉書／統一獅提供
統一獅首度進駐亞太棒球村進行春訓。圖／取自黃偉哲臉書／統一獅提供

台南市亞太棒球村成棒副場地去年中完工、主球場預計7月完工，主場在台南的中華職棒統一獅隊承租進駐春訓，球隊更將於本月20、21、27、28日4天開放球迷進場參觀春訓；市府表示，歡迎球迷留意統一獅官網粉專，掌握最新資訊。

亞太國際棒球村全名「亞太國際棒球訓練中心」，包括1座成棒主球場、1座成棒副球場、1座少棒主球場、1座少棒副球場及2座內野訓練球場，總計6座球場，總計共可容納3.7萬人。

南市體育局長陳良乾說，成棒主球場可容納2萬5千人，預計今年7月完工，未來棒球村完成一定會是符合國際標準的球場及訓練場地，至於外界關切亞太棒球村是否由統一獅認養，陳良乾說「還再討論」。

統一獅目前主場為台南市立棒球場，前年曾得標亞太棒球村少棒園區暨內野練習場周邊委託管理勞務採購案，此次向南市府租借包括成棒副球場、室內打擊場、室外牛棚區，及兩個小型內野場地，進行兩個月訓練。

獅隊總教練林岳平先前表示，過去獅隊在南市立棒球場受限空間，導入新科技被限制，亞太棒球村場館各項設施均有完善規畫。

市長黃偉哲今在臉書貼文指出，亞太棒球村經過全國運動會等賽事後，很高興能與統一獅合作，成為最新的春訓基地，為爭取最高榮耀提供最好的後勤基地。有球迷在底下留言「我獅尚勇，台南400今年把總冠軍留在台南！」

統一獅首度進駐亞太棒球村進行春訓。圖／取自黃偉哲臉書／統一獅提供
統一獅首度進駐亞太棒球村進行春訓。圖／取自黃偉哲臉書／統一獅提供
統一獅首度進駐亞太棒球村進行春訓。圖／取自黃偉哲臉書／統一獅提供
統一獅首度進駐亞太棒球村進行春訓。圖／取自黃偉哲臉書／統一獅提供

棒球 統一獅 林岳平

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