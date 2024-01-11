中職／上Joeman節目遭砲轟 啦啦隊筠熹：衰事都被我遇到
Joeman日前捲入大麻事件，不過樂天桃猿啦啦隊成員筠熹仍力挺好友，出演知名系列《Joe是要對決》，沒想到卻換來大批網友謾罵，她也在個人社群發文抱怨此事。
Joeman近日釋出新影片，筠熹與他一起評測高級和平價壽喜燒，只見筠熹不停做效果，一下吐槽，一下又撒嬌，讓影片內容有趣許多。不料，許多網友對筠熹的表現不滿意，紛紛留言批評：「硬著頭皮把這集看完了」、「希望能多找對食材比較了解，會分析的嘉賓」、「女來賓油到爆，就像她今天的妝容」、「這來賓真的來蹭飯的」。
不過也有不少網友鼓勵，「我覺得其實來賓效果還不錯呀！至少很熱鬧歡樂」、「筠熹效果真棒，要多來對決」、「頭髮放下來很好看」。
筠熹的心情似乎受到打擊，他在個人Threads發文寫道，「記錄一下今天什麼衰事都被我遇到，節目剪輯、YT剪輯、觀眾不理智，看了之後各種謾罵，先是攻擊外表，然後攻擊人品。」
她強調以朋友身分力挺Joeman，領的是車馬費，不是通告費，並解釋做效果都有事先說好，「錄節目前也詢問過，像這樣的開玩笑可以嗎？收到是『當然沒問題，我們節目很free，不ok會剪掉』。製作人們可能覺得好笑或有效果剪出。我容易嗎我？」
由 @yuhi_0927 發佈在 Threads 查看
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