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中職／2年約續留劉時豪 龍隊完成第一階段戰力補強

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
劉時豪有望續留味全龍，雙方只剩下最後階段就可完成簽約。 聯合報系資料照
劉時豪有望續留味全龍，雙方只剩下最後階段就可完成簽約。 聯合報系資料照

味全龍隊季後內野、外野都獲得戰力補強，先後簽下「雙文」鄭鎧文郭嚴文，與捕手劉時豪的簽約也進入最後階段，有望簽下2年複數年合約，領隊丁仲緯透露，目前對外隊球員的網羅告一段落，將朝續簽原本球員前進。

龍隊先在1月9日證實簽下32歲的前統一獅外野手鄭鎧文，看好他的守備能力及具有長打砲火，而今天再確定招攬35歲的前樂天桃猿隊內野手郭嚴文，雙方已有共識，只差部分細節就可簽下2年複數年合約。

龍隊去年以新軍成立3年之姿奪得總冠軍，丁仲緯表示：「季後球隊有進行戰力盤點，目前需要的缺口都有獲得補強，接下來會朝留住自己名單外球員為主。」

龍隊季後共有9名球員被放在保留名單外，另外劉時豪則是行使自由球員權利，丁仲緯也透露，劉時豪有望續留，雙方只剩下最後階段就可完成簽約，會是一張2年的複數年合約。

劉時豪 鄭鎧文 郭嚴文

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