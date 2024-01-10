UBL／南華打線換血大一張士群有表現 大專聯賽拚進4強

中央社／ 台中10日電

大專棒球聯賽南華大學打線「換血」，大一球員適時銜接有表現，今天大一野手張士群單場3安，助隊以5比1擊敗輔仁大學晉級4強，總教練蔡仲南稱讚張士群球棒控制能力佳。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽南華大學今天與輔仁大學交手投打發揮，先發打序中有6名大一球員，大一游擊手張士群今天1局率先敲出安打、盜壘成功，2局敲出二壘打帶有1分打點，4局再敲出安打、也盜壘成功，扮演稱職開路先鋒角色。

南華總教練蔡仲南表示，張士群球棒控制能力好，擊球點掌握的很好，腳程快也是優勢，高中時守備以三壘為主，進到大學後因為游擊有缺，所以讓他改守游擊，守備左右範圍也都不錯，游擊、三壘都可以勝任。

張士群預賽打擊數據就不差，預賽打擊率3成02，複賽手感升溫，近5場出賽都有敲安，他自評預賽沒有發揮的很好，複賽有稍微調整，收到不錯的成效，出賽目標就多上壘、想辦法幫助球隊。

張士群畢業於鶯歌工商，他提到今天輔大的先發投手蔡誥翔是高中時期的學長，不算陌生、知道對方有什麼球種，輔大陣中有不少過往鶯歌的學長和隊友，但他笑說感覺反而會有點壓力，很怕同場競技自己表現不好。

從三壘改守游擊，張士群表示，一開始因為腳步不太一樣，還會有一點不習慣，但有多請教教練和學長，現在沒有太大的問題。

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