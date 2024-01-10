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UBL／陳鐿中大專聯賽優質先發率南華晉4強 將再拚選秀

中央社／ 台中10日電

大專棒球聯賽複賽南華大學王牌陳鐿中修正控球，今天8局失1分優質先發，率隊以5比1擊敗輔仁大學晉級4強；陳鐿中連兩屆跟著球隊打入4強責任更重大，也準備好再度挑戰中職選秀

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽南華大學今天與輔仁大學交手，南華派出王牌投手陳鐿中全力搶勝，陳鐿中上一場先發投不滿3局就退場吞敗，今天修正控球，總計用122球投8局，被敲出7支安打，投出3次四壞保送、10次三振，僅失1分責失分，好投壓制率隊搶勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

南華總教練蔡仲南表示，陳鐿中預賽時技術面有些跑掉，但複賽有調整回好狀態，過往會出現到了5、6局會有控球上的問題和亂流，但他也提到，陳鐿中上一屆冠軍戰扛先發增加經驗值，有了大場面的比賽磨練也更成熟，球員有時候場上有狀況是信心度的問題。

陳鐿中表示，今天三振數多主要是控球有比前一場好，直球狀況不錯，知道這場比賽很關鍵，想法就是丟給打者打、其他的交給守備幫忙。

南華上一屆一路打進冠軍戰，陳鐿中扛冠軍戰先發，球隊最終不敵台灣體大、拿下亞軍，陳鐿中表示，上一屆打入冠軍戰，因為已經是隊史最佳，扛冠軍戰先發反而不會有壓力，今天再打大專聯賽責任更重大。

大三的陳鐿中自評近一年整體能力都有提升，最快球速進步到約148公里，優勢是高壓式投球，直球速度不錯，拿手球路為伸卡球，另外也有變速球、滑球、卡特球，雖然蔡仲南也有提點過投指叉球，但他笑說沒有辦法領悟、還沒有學成，先把現有的球路練到專精。

陳鐿中在帽簷上寫著偶像美職洛杉磯道奇隊投手畢勒（Walker Buehler）名字，透露有模仿畢勒的動作，覺得他投球很有自信。陳鐿中大一時也有挑戰中職選秀沒有如願進到職棒，去年因為受傷沒有參選，今年做好準備，會再次挑戰中職選秀。

中職選秀 球速 棒球

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