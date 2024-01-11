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中職／變革！中職開放PitchCom 延長賽突破僵局制

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中職今年球季也將新增大聯盟版的「突破僵局制」。 聯合報系資料照
中職今年球季也將新增大聯盟版的「突破僵局制」。 聯合報系資料照

中華職棒投球計時邁入「嚴格版」時代，聯盟昨天召開總教練會議，今年球季還會開放電子暗號、引進突破僵局制，朝加速比賽節奏前進，力求與國際接軌，待領隊會議通過後，最快今年熱身賽就可施行。

以去年球季每9局比賽時間來說，美職2小時39分、日職3小時7分、韓職3小時12分，中職卻是3小時20分，在4個職棒聯盟耗時最久，會長蔡其昌季中就提議參考國外職棒規範進行改革。

聯盟秘書長楊清瓏透露，昨天會議提議參照韓職，投球計時採壘上無人18秒、有人23秒，與總教練討論後決議，維持現行壘上無人20秒，另增加壘上有人25秒限制；另外打者倒數剩8秒、捕手剩9秒要進入準備區，投手違規罰1壞球、打者違規罰1好球。

大聯盟開放投捕使用電子暗號發送器（PitchCom），有效縮短出手時間，中職從今年起開放各球團使用，而且投手在同一打席僅能退板3次。

今年延長10局起採取突破僵局制，比照美職從二壘有跑者打起，中職原有的12局和局制仍維持；電視重播輔助增加四項妨礙守備狀況開放挑戰，其中包含觀眾妨礙守備，而補賽一律增加1名球員登錄名額。

中職一次做出多項變革，其中針對投球計時方面，台鋼雄鷹總教練洪一中認為不會太過倉促，無論美職、中職都實施數年，選手應該都有心理準備。

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