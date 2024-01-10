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中職／嚴格版投球限時將上路 洪總：不會太倉促

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
雄鷹隊總教練洪一中認為投球計時變嚴格是好事，本季就實施不會太倉促。 圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊總教練洪一中認為投球計時變嚴格是好事，本季就實施不會太倉促。 圖／台鋼雄鷹隊提供

中華職棒今天舉行總教練會議，會中包含投球計時變嚴格、引進突破僵局制，都朝縮短比賽時間前進，台鋼雄鷹隊今年剛升上一軍，總教練洪一中認為，加速比賽討論多年，選手都有心理準備，「不會感覺太倉促。」

中職為了縮短比賽時間，今天在會議中提出壘上無人18秒、壘上有人23秒的投球限時，總教練評估後，採取壘上無人20秒、有人25秒，違規就罰1壞球，打者方面則是倒數剩8秒前要進入打擊區，否則罰1好球。

雄鷹雖然剛上一軍，但洪一中認為，規則剛實施，無論一、二軍都需要時間適應，去年二軍比賽時就有提醒投手群，節奏要加快，「回去會再交代選手。」

洪總指出，投球計時不算新東西，無論美職、中職都實施數年，只是中職之前執行上還不到嚴格，經過這幾年適應，選手應該都有心理準備。

洪總也認為，雖然球員都知道要加速，但有規範大家比較好遵循，「就總教練來說，比賽縮時跟贏球，一定選贏球，不會特別在意出手時間，現在大家起跑線都一樣，沒有什麼問題。」

中職 洪一中 台鋼雄鷹

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