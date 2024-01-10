中職／球迷妨礙守備也可挑戰 補賽不分日期都可多登錄1人

中華職棒今天舉行總教練會議，針對電視輔助判決項目再擴大，妨礙守備也有四項可以挑戰，包含觀眾是否有妨礙守備狀況，聯盟表示，主要是可以清楚判別的項目，另外補賽一率可增加1名球員登錄名額，包含補賽周賽事。

中職去年季中就曾開放電視輔助判決項目，由以往的正面表列改為負面表列，除了好壞球、是否揮棒、投手犯規、內野飛球、壘包前滾地球界內或界外、妨礙守備、妨礙跑壘外，其他判決只要總教練有疑義都可以提出挑戰。

妨礙守備仍在無法挑戰的範圍內，但今天總教練會議中指出，四項妨礙守備的狀況開放挑戰，一是擊出球碰觸跑壘員、裁判員，其次是擊球員有無碰到捕手、三是擊球員球棒碰觸捕手、四是觀眾妨礙守備。

另外關於補賽辦法，聯盟指出，過去周一補賽因賽事密集，當日兩隊可登錄多1人、為28人，但今年周二、周四都有可能補賽，因此開放只要是補賽，都可多登錄1名球員，包含補賽周。