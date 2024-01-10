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中職／23歲姚雨翔被獅隊戰力外 感受職棒現實不留遺憾

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
姚雨翔被球團戰力外後，發文「Thank You統一獅」。 聯合報系資料照
姚雨翔被球團戰力外後，發文「Thank You統一獅」。 聯合報系資料照

統一獅隊姚雨翔今年先在831大限前被移出60人名單，季後依舊無法卡進名單中，昨天他透過個人社群平台宣布，自己被獅隊戰力外，感謝在獅隊5年半的時光「Thank You統一獅」，也表示：「努力過了就不留遺憾。」

23歲的姚雨翔是2018年選秀第七輪獲得統一獅隊指名，2019年以及2021到2023年都曾上過一軍，守備一壘，但始終未能穩定出賽，生涯累積出賽38場，100打席敲出20支安打，包含1轟，打擊率2成17。

去年季後姚雨翔被獅隊放在60人名單外，他也在昨天證實自己被戰力外，「加入統一已經5年半，時間過的很快，彷彿好像昨天才剛簽約完到統一報到而已，沒想到時間已經5年半過去了。」

姚雨翔感謝所有人的支持，以及球團、教練等人這一路上的協助，下一步怎麼走還不確定，「未來不曉得有沒有機會再碰面，但我想，你們給了我一個很棒的5年半，職業就是這麼現實，『適者生存、不適者淘汰』，努力過了就不留遺憾。」

姚雨翔指出，未來未必繼續打球，「還是得到外面的世界走走看看，不希望自己侷限在打球這塊而已」，並引用知名樂團五月天「笑忘歌」的歌詞說：「傷心的都忘記了，只記得這首笑忘歌。」向球迷說聲後會有期。

統一獅 選秀

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