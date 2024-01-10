UBL／吳寬軒得點圈抗壓性高 大專聯賽關鍵安北市大晉4強

中央社／ 台中9日電

大專棒球聯賽台北市大複賽與國立體大交手搶關鍵第5勝，北市大吳寬軒7局關鍵安打帶2分打點，率隊以5比4搶勝晉級4強；北市大總教練王宜民稱讚吳寬軒得點圈打擊抗壓性高。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大今天與國立體大交手，北市大前6局打完1比2落後，7局上追分，靠著安打、失誤、高飛犧牲打先取得3比2超前，得點圈打擊機會吳寬軒關鍵安打多添2分也成為關鍵，單場1安2打點、拿下MVP。

北市大總教練王宜民表示，吳寬軒7局幫球隊多拿2分很關鍵，他先前因為受傷休息2場，今天表示打擊上場沒有問題，以指定打擊身分出賽就有適時一擊。王宜民稱讚吳寬軒擊球穩定性高，打點能力不錯，得點圈打擊抗壓性高。

吳寬軒本來是三壘手，前幾天練球時肩膀不小心受傷，休息2場的過程中還是一直很想要出賽，今天首度擔任指定打擊，賽前也有自我心理建設，希望打擊要有貢獻。

7局上得點圈有人機會，吳寬軒打出關鍵安打，他表示當時領先、壘上有人，想著多幫球隊拿分數回來，剛好有掌握到對方球路、敲出安打。吳寬軒對打擊很有信心，自評擊球點的掌握度很好，擊中球都可以飛得滿遠的。

吳寬軒連2年報名中職選秀都沒有獲得球隊青睞，但苦笑說：「有點看開了」，也知道自己可能守備上還需要更穩定，腳程也要更快，今年是否再挑戰中職選秀還在考慮中，也有在考慮是否要打業餘社會隊。

中職選秀 棒球

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